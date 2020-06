Fa sognare Jovanotti. Da sempre trasparente in fatto di sentimenti, il cantante non si è smentito neppure questa volta facendo gli auguri alla moglie Francesca Valiani attraverso il suo profilo Instagram con una dedica dolcissima. “Buon compleanno amore mio”, scrive a corredo di una foto che li ritrae mentre si baciano. Lui le prende il volto con le mani, probabilmente sul palcoscenico durante uno dei suoi concerti. I due sono sposati dal 2008 e hanno una figlia, Teresa, nata nel 1998.

“Una ragazza magica” che ha ispirato l’artista a scrivere le sue canzoni d’amore più belle. Il loro amore dura da più di vent’anni, ma Francesca è molto riservata e restia ad apparire in pubblico e sui social. Questa volta Jovanotti, alias, Lorenzo Cherubini ha fatto un’eccezione e ha voluto pubblicare una foto insieme piena di passione. La foto successiva mostra solo un abbraccio con i volti di entrambi nascosti. Continua dopo la foto

























La foto successiva mostra solo un abbraccio con i volti di entrambi nascosti. Il post ha ottenuto decine di migliaia di like e scatenato i commenti dei followers e dei colleghi che si sono affrettati ad augurare buon compleanno alla signora Cherubini. I due, prima di innamorarsi erano grandi amici, visto che la Valiani è da sempre amica della sorella di Jovanotti. Continua dopo la foto















L’amore stato giorno dopo giorno, quasi come in un episodio di Friends. Diciotto anni fa la coppia ha subito una brusca frenata nel loro rapporto. Causa dei dissapori è stato il flirt della Valiani con il giornalista Giuseppe Cruciani. Una sbandata rientrata e l’amore ritornato a risplendere. Proprio Jovanotti aveva così dichiarato in merito a quell’episodio che mise in pericolo la stabilità della famiglia. Continua dopo la foto









Visualizza questo post su Instagram #happybirthday #buoncompleanno #amoremio @fravaliani ❤️ Un post condiviso da lorenzojova (@lorenzojova) in data: 11 Giu 2020 alle ore 4:41 PDT



“Ho capito che il tradimento è un segnale che qualcuno ti lancia per richiamare l’attenzione, ha raccontato il cantante, mi sono messo in discussione guardando finalmente i difetti, affrontando la crisi e gli errori commessi, senza perdere la testa – dice Jovanotti- Alla fine, sia io che Francesca abbiamo capito che non può esistere una grande storia d’amore senza un tradimento. Che fa parte dei rapporti intensi prendersi, tradirsi, lasciarsi, sopportarsi e riprendersi. E soprattutto che l’affetto tra di noi e per nostra figlia Teresa è la cosa più forte di tutte”.

Ti potrebbe interessare: “Nessuno mi capisce”. Serena Enardu allo scoperto sui social: il pensiero va subito a Pago