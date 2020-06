La rottura tra Serena Enardu e Pago è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Nessuno, dopo le parole della coppia, si aspettava un’uscita del genere. Serena Enardu e Pago infatti avevano parlato, a più riprese e apertamente, di matrimonio. Una delle ultime volta prima della quarantena davanti ai microfoni dei maggiori canali di gossip.

Poi qualcosa si è rotta e per Serena Enardu e Pago è arrivata la parole. Eppure, qualcosa sembrava muoversi. A fare rivivere una speranza nei cuori di coloro che sono seguaci e sostenitori della donna è stata lei stessa che ieri sera tramite le Instagram Stories ha scherzosamente annunciato un presunto nuovo fidanzato. Notizia che ha fatto chiacchierare il popolo del web e coloro che l’hanno male intesa. Serena Enardu è intervenuta nuovamente sul suo profilo social qualche ora fa annunciando: “Che io parli sul serio o che io parli scherzando, nessuno mi capisce”. Continua dopo la foto

























Serena Enardu dopo la rottura con Pago in seguito ad una storia d’amore piuttosto travagliata, ieri sera ha annunciato, in modo scherzoso, tramite il suo profilo Instagram, di avere un nuovo fidanzato pronto ad aspettarla e a prepararle cose buona ma soprattutto con il quale condividere gioie e dolori. Evidentemente assalita dai messaggi dei numerosi seguaci, l’ex di Pago (il quale, presumibilmente, sarebbe pronto a perdonarla) è tornata a far chiarezza sulla questione. Continua dopo la foto















“Non mi sono fidanzata, era uno scherzo. Non ci vuole molto a capirlo. Penso che stupida come sono ve lo avrei anche detto. Visto che e considerato che parlo troppo o forse non abbastanza” Serena Enardu ha poi voluto chiarire il fatto che nella sua vita in questo momento non ci sono altri uomini e che non ce ne saranno almeno per ora. Gli unici che possono entrare in casa sua sono i membri della famiglia e coloro che le consegnano pacchi. Continua dopo la foto











“Anche se qualcuno che sta arrivando per farmi una coccola c’è, l’unico uomo che può varcare quella soglia tolto papà e Tommy, è il driver che mi porta il cibo, per il resto niente” ha terminato il suo sfogo la Enardu che proprio ieri ci ha fatto uno scherzo sulla sua vita privata.

