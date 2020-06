“L’ho fatto lì…”. Rita Dalla Chiesa, la rivelazione hot a ‘Io e te’. La conduttrice spiazza Pierluigi Diaco

Rita Dalla Chiesa è stata ospite del programma di Pierluigi Diaco “Io e Te”. La trasmissione ha preso il posto di “Vieni da me” di Caterina Balivo, il programma dichiaratamente ispirato a The Ellen DeGeneres Show, da cui riprende il logo e la scenografia, in onda su Rai Uno per due stagioni. Durante ogni puntata Caterina Balivo intervista personaggi famosi e persone comuni, che si raccontano o che danno prova delle loro abilità.

La giornalista, conduttrice ed ex moglie di Fabrizio Frizzi si è raccontata, svelando alcuni retroscena inediti della sua vita. Un tuffo nel passato ricordando la gioventù della conduttrice, e il ricordo delle figure maschili molto importanti nella sua vita: suo padre, il generale Dalla Chiesa, assassinato dalla mafia e l'ex marito Fabrizio Frizzi, l'amato conduttore scomparso nel 2018.

























Durante l'intervista Rita Dalla Chiesa ha parlato anche delle prposte indecenti arrivate nel corso della sua carriera. "Si risponde con un sorriso. L'ho sempre buttata sul ridere, li ho spiazzati. Basta dire no. Se io avessi subito una violenza, io l'avrei denunciata pubblicamente. Non c'è bisogno di denunciarla formalmente alla polizia. Basta tirare un ceffone", ha detto la conduttrice.















Poi la rivelazione hot. Un'inedita Rita Dalla Chiesa si è lasciata andare a un ricordo piccante. "Quando prendevo l'aereo mi imbottivo di farmaci e non mi godevo la vacanza per il terrore del viaggio di ritorno. Per questo motivo, ho sempre preferito viaggiare in macchina o in treno". Diaco a quel punto le chiede malizioso: "È mai successo qualcosa di indicibile su un mezzo di trasporto, treno, aereo? Io direi anche risciò, ma non vorrei dire qualcosa di personale".









“È accaduto, ovviamente nell’ambito di una relazione… Il posto era il vagone letto di un treno. Molto romantico, sei i due in uno spazio piccolo e dal finestrino entra la luce dei posti che attraversi. Ovviamente in stazione, bisogna tirare giù la tendina”, ha detto Rita Dalla Chiesa lasciando Pierluigi Diaco senza parole.

