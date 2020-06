Diana Del Bufalo torna sui social. Succede a pochi giorni di distanza dalla chiusura del suo canale Instagram. Il motivo lo ha raccontato lei stessa dopo che, nei giorni scorsi, la decisione aveva fatto scalpore. Motivo del saluto provvisorio di Diana Del Bufalo è stato, per chi non avesse seguito la storia, un acceso confronto con alcuni suoi follower sul caso di George Floyd.

Poche ore fa Diana Del Bufalo è riapparsa sui social con un lungo video sfogo in cui ha chiarito perché ha deciso di staccare dai social. Innanzitutto ha premesso:“Mi volevo scusare tantissimo con alcune persone a cui ho risposto in direct in maniera molto scortese e rabbiosa, perché io ho una rabbia repressa in seguito ad un evento molto traumatico nella mia vita che sto cercando di superare. Da un anno sono in terapia da uno psicologo.Non voglio essere vittima, non è una scusa voglio solo farvi capire le cose”. Continua dopo la foto

























Diana Del Bufalo, nei giorni in cui si dibatteva molto sulla terribile morte dell’americano George Floyd aveva ammesso di non avere un’idea precisa al riguardo, poco fa ha voluto chiarire anche questo aspetto sfogandosi: “Io voglio solamente dirvi un mio pensiero oggi si vuole troppo l’uguaglianza ed invece io volevo mettere in risalto la diversità, che è meravigliosa, io non sono uguale a mio padre ed a mia madre. Io non posso avere i vostri stessi pensieri. Continua dopo la foto















Poi Diana Del Bufalo aggiunge: “Forse voi volevate vedermi arrabbiata? Protestare? Sappiate che io sono un’altra persona, ho altre idee e le esprimo come desidero“. Diana Del Bufalo (che prossimamente sarà impegnata sul set di Che Dio ci aiuti), inoltre, sempre nel video visibile alla fine del paragrafo, si è scusata con i suoi follower ammettendo: “Mi dispiace se qualcuno si è offeso ma ero mossa da questa grande rabbia”. Continua dopo la foto











Diana Del Bufalo è nata a Roma l’8 febbraio 1990. Si da piccola ha mostrato la sua grande passione per la recitazione. Il debutto in televisione arriva nel 2010 quando entra nella scuola di Amici di Maria De Filippi come cantante. Si fa conoscere e amare dal grande pubblico. Dopo questa esperienza ha la possibilità di farsi apprezzare anche per la sua simpatia conducendo Mai dire Amici.

Ti potrebbe interessare: “Ma che problemi hai?”. Alessio Boni, il video fa infuriare. L’attore finisce al centro delle critiche