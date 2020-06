Dopo varie settimane di lockdown durante le quali non ha potuto lavorare al suo programma Detto Fatto, Bianca Guaccero è tornata al lavoro. Dallo scorso anno Bianca Guaccero ha preso le redini del programma che prima era condotto da Caterina Balivo la quale è passata a Rai 1 con il programma Vieni da me che va in onda alla stessa ora di Detto Fatto. Nonostante la “concorrenza” della Balivo, Bianca Guaccero ha riscosso un buon successo.

Nella puntata di Detto Fatto andata in onda giovedì 11 giugno, durante Super Classifica, John Kashanian, come sempre, ha parlato della vita di vari personaggi famosi, di scoop, segreti e così via. L'argomento del giorno erano. le 'vip struccate'.

























La super classifica di Jonathan è uno degli appuntamenti più attesi della trasmissione. Al quinto posto l'ec gieffino ha piazzato Lady Gaga, a seguirla c'era la compagna di Pietro Taricone, l'attrice Kasia Smutniak che qualche mese ha ha raccontato di essere affetta da vitiligine, una patologia cronica caratterizzata dalla comparsa sulla cute di chiazze non pigmentate, dove manca del tutto la melanina, e che appaiono bianche.















"Per guarire ho provato di tutto: prima sono andata dai medici e poi sono finita dai santoni", aveva confessato l'attrice. "Santoni di ogni genere. Da quello che aveva più vitiligine di me, a quello che, invece di chiedermi come stavo, mi ha messo in mano il dvd di Perfetti Sconosciuti da autografare". Poi l'accettazione della malattia e un messaggio pubblico a tutti. L'attrice ha iniziato a non nascondere più i segni della malattia e, anzi, qualche giorno fa ha creato un filtro Instagram proprio riprendendo le macchie della malattia.









“Ha fatto parlare molto di se in questi giorni. Ha custodito un segreto per anni che, a quanto pare, le faceva un po’ paura ma ha avuto il coraggio di condividerlo con noi. E’ un segreto sulla sua pelle”, ha detto Jonathan presentando Kasia. A quel punto la conduttrice ha voluto aderire idealmente alla campagna dell’attrice spiegando: “Noi siamo i fautori dell’hashtag #cosìcomesei perché noi siamo liberi di essere ciò che siamo. Non bisogna mai vergognarsi della propria diversità”.

