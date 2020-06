Cecilia Rodriguez torna a Milano in soccorso della sorella Belen. Per la showgirl sono giorni difficili, dopo l’addio a Stefano De Martino sta cercando di riprendere in mano la sua vita. Non è chiaro se con il ballerino napoletano ci siano aperture o spiragli di ricostruire un futuro insieme. Al momento, la strada non sembra quella giusta. Belen infatti è rimasta nel capoluogo lombardo.

Mentre Stefano De Martino è stato avvistato a Napoli in compagnia di alcuni amici. Fortuna che al fianco di Belen è arrivata Cecilia Rodriguez. Dopo tre mesi la modella e conduttrice 30enne torna finalmente a Milano. Con lei c’è il suo inseparabile fidanzato, Ignazio Moser. Le due sorelle si riabbracciano al colmo della felicità, Veronica Cozzani, la mamma emozionata, le fotografa così e condivide la foto sul social. Continua dopo la foto

























Cecilia Rodriguez e Nacho rivedono la famiglia dell’argentina ed è subito festa. Il lungo lockdown ha bloccato la coppia a Trento, nella tenuta di famiglia di Moser: i giorni sono trascorsi splendidi e sereni, una vera prova di convivenza ventiquattrore su ventiquattro. Ora, però, la vita riprende e così i due arrivano a Milano. In casa si ride e si scherza. Continua dopo la foto















Cecilia Rodriguez riabbraccia Belen, mamma Veronica e papà Gustavo. C’è anche Jeremias Rodriguez, il fratello, che non vedeva l’ora di stare nuovamente accanto alla sua sorellina e sbaciucchiarla tutta. Santiago è pazzo della zia, ma anche di zio Ignazio. L’incontro in famiglia è pieno di emozione. Ci sono anche alcuni cari amici come Patrizia Griffini, sempre presente in casa dei Rodriguez. Tutti ridono e scherzano. Jeremias è legatissimo pure a Ignazio. Continua dopo la foto

















Per tutti questo è un nuovo inizio, senza Stefano, che pare ormai aver preso la sua strada lontano da tutti loro. Cecilia Rodriguez nata in Argentina il 18 marzo 1990 ed inizia la sua carriera come modella posando per alcune riviste locali. A 18 anni decide di partire per l’Italia per stare vicina alla sorella e cercare di seguire le sue orme. Inizia ad entrare nei cast di programmi come Chiambretti Night o Stiamo tutti bene (2010) fino al 2015 quando è tra i naufraghi dell’Isola dei famosi. Nel 2017 entra nella Casa del Gra

