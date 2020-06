“Scusate…”. Momento di ‘imbarazzo’ a “Io e te”. E Pierluigi Diaco non può fare altro…

Oggi è in televisione con il programma ”Io e te”, ma la carriera di Pierluigi Diaco è iniziata tanti anni fa. A 15 anni già faceva intervista ai politici su Italia Radio mentre a 16 anni era sul piccolo schermo a Tele Monte Carlo. Nel 1995 debutta nel programma “TMC Giovani” nel 1995. Nella stessa stagione 1995-1996 conduce il programma Generazione X poi passa alle reti Rai. Qui conduce “La cantina” e “Maglioni marroni”.

Qualche anno dopo Pierluigi Diaco arriva a Sky, poi la radio come speaker a Rtl 102.5, "Uno Mattina", e infine "Io e Te", una trasmissione piena d confronti e interviste svolte tra conduttore e ospiti in studio, e che punta tutta sull'emozionalità. In studio insieme a lui ci sono anche Katia Ricciarelli e e Santino Fiorillo, che ha esordito in video nella scorsa edizione. Anche lui è stata un'altra grande sorpresa perché con la sua travolgente simpatia ha conquistato da subito il pubblico.

























Un programma dedicato ai buoni sentimenti, all'intimo racconto tra amici, agli amori e al romanticismo, ma anche alle icone popolari, agli usi e costumi e alle chiacchiere sotto l'ombrellone. Un programma che terrà compagnia gli italiani per tutta l'estate nel primo pomeriggio. In studio, come detto, il soprano, attrice e ora anche conduttrice Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo.















Durante la puntata andata in onda mercoledì 10 giugno, mentre la Ricciarelli e Fiorillo parlavano di musica, il giornalista è dovuto intervenire per sistemare la scenografia che era crollata alle spalle dei due opinionisti. "Come capita nelle migliori famiglie, – ha detto il giornalista – ogni tanto la scenografia cade. Ma non c'è problema. Ora diremo al nostro amico di mettere delle viti anche lì".









“È una tv artigianale, fai da te. È bello essere sinceri con il pubblico se sente qualche rumore e non fingere”, ha detto Diaco mentre cercava di sistemare il cartellone in studio. Solo pochi giorni fa il giornalista era stato criticato per il baciamano fatto a Katia Ricciarelli. Prevedendo le possibile critiche aveva spiegato: “Avrete colto il mio baciamano a Katia. Ma noi siamo congiunti televisivi, piano piano ci possiamo avvicinare…”. Ma la cosa non era piaciuta al pubblico, che sui social l’aveva asfaltato: “In tempo di covid bisogna mantenere il distanziamento sociale”.

