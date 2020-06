“Vai in galera!”. Fernanda Lessa pietrificata dalla paura. Notte da incubo: cosa è successo

Notte da incubo per Fernanda Lessa, l’ex modella brasiliana che è stata tra i protagonisti dell’ultimo Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Un grosso spavento per lei, che si è trovata coinvolta in alcuni affari illeciti e macabri del marito Luca Zocchi. Fernanda ovviamente nemmeno se l’immaginava, ma il suo Luca è diventato complice de “Le Iene” e di Alessandro Di Sarno.

“Lei è infognata di serie di spionaggio e polizieschi – ha spiegato lui prima dello scherzo – è cresciuta in una delle città più pericolose al mondo. Ed è figlia di un colonnello dell’esercito, quindi le armi le ha viste più e più volte. Non so dirti se si spaventa o se si gasa”. Così la Lessa scopre per caso che il compagno ha avuto un passato di informatore e serial killer per i servizi segreti. A casa arriva un pacco con la pistola e Fernanda, comprensibilmente sorpresa, chiede subito spiegazioni al marito. (Continua dopo la foto)

























“In Australia ho vissuto con il mio amico Nico per un anno e mezzo – le spiega Luca – Lui, in pratica, viveva lavorando come informatore del governo e mi ha proposto di fare da informatore su alcuni casi, ho accettato. Dopo 2 mesi sono partito per l’Olanda giravo feste e facevo l’informatore. Amore mi sono messo con te e gli ho detto che non volevo più farlo, non capisco cosa sta succedendo”. (Continua dopo la foto)















“Ne sono uscito”, le assicura ma lei è preoccupata: “Tu vai in galera”. Poi nella notte l’ex gieffina si sveglia e non trova il marito, prova a chiamarlo sul cellulare e si dispera. Poi sente uno sparo e il marito compare con un uomo insanguinato, un “collega” dei servizi segreti. Tutti e tre partono in macchina, ma all’improvviso Luca apre il bagagliaio e spara all’ostaggio. (Continua dopo foto e post)











Fernanda Lessa è letteralmente pietrificata dalla paura, poi scopre che è tutto uno scherzo e per la tensione scoppia a piangere all’improvviso: “Siete stronzi!”. Poi, rivedendosi in tv commenta su Instagram: “Pensiero per la testa durante lo scherzo delle Iene: ok, ho la candeggina per cancellare le tracce; se ci fermano sarò processata per complicità nell’omicidio e occultamente di cadavere. Bye bye mie bambine”. “Peggio essere moglie di uno 007 o moglie di uno che fa finta di esserlo per prenderti per il cu*o su rete nazionale?”, chiede poi ai fan.

