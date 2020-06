Dopo la scelta di Giovanna Abate, martedì 9 giugno sono andate in onda quelle di Carlo Pietropoli, che ha scelto Cecilia Zagarrigo, e Sara Shaimi, che è uscita dallo studio del dating show di Maria De Filippi. Ma non c’è ombra di dubbio sui veri protagonisti di queste settimane: Gemma Galgani e Sirius, all’anagrafe Nicola Vivarelli. La loro conoscenza è cominciata in modo particolare.

Durante la quarantena, la conduttrice ha pensato di dare a Gemma Galgani e alla tronista del 'Trono Classico' Giovanna la possibilità di continuare il loro percorso nel programma tramite le chat. Le due si sono quindi ritrovate in una casetta a Roma e hanno iniziato a chattare con degli uomini misteriosi. Tra questi, per la dama di Torino, protagonista del "Trono over" da ormai undici anni, anche il bellissimo e giovanissimo Sirius, Nicola Vivarelli, terzo ufficiale delle navi da crociera.

























Nonostante la giovane età e i tantissimi anni di differenza, Sirius (26 anni) continua la sua conoscenza con Gemma Galgani. Opinionisti e gran parte del pubblico sono convinti che abbia puntato la dama solo per visibilità. E nei giorni scorsi alcuni hanno anche insinuato che Sirius abbia una fidanzata a casa e che, quindi, a maggior ragione, il corteggiamento della dama sia solo una messa in scena per guadagnare fama.















Contro tutto e tutti, quando il programma è tornato alla sua versione originale Gemma e Sirius hanno continuato a conoscersi. Nell'ultima puntata di Uomini e Donne abbiamo anche visto lui andare a casa di Gemma e chiedere persino che le telecamere li lasciassero soli. Nessun bacio però. E nei giorni scorsi in rete sono anche stati paparazzati insieme in atteggiamenti piuttosto complici, ma è di queste ore un'altra notizia bomba.









Secondo i rumors, per i due ci sarebbe in ballo un ‘grosso’ progetto: la partecipazione a Temptation island, il reality dei sentimenti che andrà in onda dal 7 luglio, quest’anno in forma mista tra personaggi famosi e nip. Pare che i due abbiamo già detto sì. Se la notizia sarà confermata il programma riserverà sicuramente delle grandissime perle di trash e momenti televisivi ‘indimenticabili’.

