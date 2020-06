“Barbara D’Urso…”. Massimo Giletti, ci risiamo. Ancora contro la regina di Canale 5. E ci è andato giù pesante

Parole dure quelle di Massimo Giletti che ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della sera. E in questa circostanza il popolare conduttore di Non è L’Arena ha parlato di se a 360 gradi. Ad un certo punto il giornalista del quotidiano ha colto l’occasione per chiedergli una sua opinione sui suoi due competitor principali della domenica sera: Fabio Fazio e Barbara d’Urso.

Proprio sulla regina dei salotti tv Giletti ha dapprima voluto fare i più sinceri complimenti perchè una vera e propria stacanovista, successivamente però ha lanciato una frecciatina nei suoi confronti: "E' un tesoro di Mediaset, è una stacanovista straordinaria, il problema è che se fai tanta quantità inevitabilmente perdi di qualità…". Successivamente Massimo Giletti, sempre in questa lunga intervista rilasciata al quotidiano Il Corriere della sera, ha voluto esprimere una sua opinione anche sull'altro suo competitor della domenica sera: Fabio Fazio con il suo Che tempo che fa su Rai2.

























Proprio su Fazio invece il conduttore di Non è L'Arena, il quale ha recentemente smentito un suo futuro in politica, ha rivelato quanto segue: "Ha tantissimi meriti e un modo di fare Tv diverso dal mio: io faccio inchieste, lui fa intrattenimento…".















Massimo Giletti ha poi confessato il motivo per cui ha deciso di andare in onda proprio la Domenica sera nel momento in cui ha messo piede a La7: "Mi sono sempre piaciute le sfide difficili, anche Cairo disse che era una follia, ma io scelsi la domenica perchè volevo misurarmi con Fazio…".











Sul finire di questa intervista rilasciata al Corriere della sera Massimo Giletti ha poi voluto raccontare le sue sensazioni nel momento in cui è riuscito a battere Rai1 con il suo programma Non è L’Arena: “Quando portai La7 al 13% di share e battemmo Rai1 fu una soddisfazione enorme…”. Massimo Giletti ha anche raccontato di trovare comunque stimolante e interessante misurarsi con i numeri uno, come appunto Fabio Fazio su Rai2 e Barbara d’Urso su Canale 5.

