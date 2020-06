Alessia Marcuzzi, cancellato ogni rumor sulla presunta crisi col marito, Paolo Calabresi Marconi. Dopo le indiscrezioni lanciate poche settimane fa da Dagospia che volevano la coppia in crisi nera, il settimanale Chi ha pubblicato delle foto inequivocabili. I paparazzi della rivista diretta da Alfonso Signorini hanno immortalato i due durante un weekend trascorso a Sabaudia, ospiti di Giovanni Malagò.

Il produttore e la presentatrice hanno raggiunto la villa degli amici in compagnia di Mia e Tommaso, i figli della Marcuzzi. Dagli scatti sembra che la conduttrice e il produttore siano più affiatati che mai. La coppia ha trascorso una breve vacanza all'insegna delle risate e del divertimento, come ha poi confermato la stessa Alessia su Instagram, dove ha postato un video in cui prende in giro il marito insieme alle amiche.

























Azzerata dunque questa indiscrezione, ora un'altra circola con insistenza ma non ha a che fare con la vita privata ma quella lavorativa. Secondo gli ultimi rumor diffusi da TvBlog, Maria De Filippi avrebbe deciso di rivoluzionare Temptation Island fondendo le due edizioni: nip e vip. Il programma, nonostante le difficoltà, andrà presto in onda e Mediaset ha già comunicato la data ufficiale della prima puntata, ovvero il prossimo 7 luglio.















Ma a guidarlo ci sarà Filippo Bisciglia, storico presentatore del format e Alessia Marcuzzi, che lo scorso anno aveva ottenuto un grande successo come padrona di casa della versione vip di Temptation Island e dunque sembrava riconfermatissima, potrebbe rimanere a bocca asciutta. Il reality con le coppie famose sarebbe dovuto andare in onda a settembre, ma forse non sarà così visto che per TvBlog Maria avrebbe pensato di fondere le due edizioni con al timone Bisciglia.











“Il reality estivo prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi dovrebbe essere registrato in Sardegna a partire dal prossimo 20 giugno – si legge sul sito -, con messa in onda su Canale 5 tra la fine del mese e l’inizio di luglio (attualmente sarebbe prevista, come da palinsesto Mediaset, martedì 7 luglio). […] La decisione di mischiare vip e nip sarebbe maturata dopo settimane di riunioni e di riflessioni. […] Chi ci sarà alla conduzione? Secondo quanto ci risulta, il conduttore sarà Filippo Bisciglia. Sarebbe clamorosamente fuori Alessia Marcuzzi, che lo scorso anno era stata al timone della versione vip”.

