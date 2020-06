“Questa è l’ultima volta!”. Chi l’ha visto?, Federica Sciarelli su tutte le furie: è successo in diretta

Una Federica Sciarelli come raramente la si era vista: inviperita, quasi furibonda. Accade a Chi l’ha visto? in onda su Rai 3 il 10 giugno, quella che potrebbe essere una delle ultime puntate della sua conduzione, poiché la Sciarelli sarebbe destinata a un nuovo talk su Rai 3. Il punto è che Chi l’ha visto? dovrebbe iniziare alle 21.20, quando però era ancora in onda Vox Populi, il programma che precede le inchieste della Sciarelli. Così le proposte fioccavano sui social dietro l’hashtag #chilhavisto. La trasmissione inizia molto in ritardo, circa alle 21.30, e dopo quattro minuti di diretta ecco piovere lo sfogo della Sciarelli: “Ci dite che siamo partiti in ritardo. Non è colpa nostra, non lo faremo mai più”.

E ancora: “Partiremo puntuali”, dice con freddezza, evidentemente nervosa. un chiaro messaggio rivolto alla Rai e ai colleghi di Vox Populi. Tra l’altro Federica Sciarelli sembra che stia lasciando davvero Chi l’ha visto dopo 16 anni di conduzione. A quanto pare, questa volta la giornalista sarebbe davvero a un passo dall’addio alla conduzione del programma che le ha permesso di crescere notevolmente come giornalista. (Continua a leggere dopo la foto)

























Dunque, ecco chi è stato a lanciare l’indiscrezione. A quanto pare sono ufficialmente cominciati i lavori in corso per la realizzazione dei palinsesti della Rai, il quale comunque sia vedrà continuare la messa in onda di programmi che offrono un importante servizio pubblico come nel caso di Chi l’ha visto. (Continua a leggere dopo la foto)















Nel percorso di carriera che Federica Sciarelli ha avuto modo di fare insieme alla redazione del programma di Rai 3 ha fornito non solo un indispensabile servizio di informazione ai telespettatori, ma anche un valido supporto nella cura di alcuni casi di cronaca che la giornalista ha avuto modo di seguire da vicino a Chi l’ha visto. (Continua a leggere dopo la foto)











Per capire quanto stiamo dicendo basti pensare al caso di Sara Scazzi, e il modo con il quale Federica Sciarelli ha comunicato in piena diretta alla madre della ragazza che da pochi minuti era stato trovato il corpo della figlia, a seguito della confessione rilasciata da Michele Misseri.

Ti potrebbe anche interessare: “Voglio te”. UeD, la scelta di Sara Shaimi è lui: il ‘sì’ dopo mesi di tira e molla