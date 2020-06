Dopo quasi 2 anni di assenza, Veronica Maya è tornata in tv. La conduttrice è infatti la padrona di casa de L’Italia Che Fa, trasmissione che va in onda da lunedì 1 giugno su Rai2 dalle ore 16.20, subito dopo la puntata di Detto Fatto con Bianca Guaccero. Un contenitore, questo del servizio pubblico, che racconta il cuore grande del Paese attraverso le sue ramificazioni solidali.

Da nord a sud, da Aosta a Palermo, arrivavano storie di solidarietà e di quotidiana umanità, amplificate dal megafono dell'emergenza sanitaria ma presenti già prima. Intervistata da VistoTv Veronica Maya su L'Italia Che Fa ha svelato che questo è il progetto giusto e si è detta anche molto contenta e orgogliosa di poterlo realizzare: "Non nascondo il mio entusiasmo non solo perché ho l'opportunità di lavorare su Rai1 ma perché posso farlo con un programma come questo", ha spiegato la presentatrice.

























"Ho sempre condotto programmi familiari, di spessore e non ho mai fatto qualcosa di frivolo o inutile", ha aggiunto Veronica Maya che ha subito sentito suo il programma L'Italia che fa. In ogni puntata racconta 4 storie dove con il coinvolgimento di attori e del pubblico da casa saranno raccontati i sacrifici e gli sforzi di quanti si sono attivati durante la pandemia.















Nell'ultima puntata andata in onda, però, c'è stato un imprevisto. Mercoledì 10 giugno, tra le storie da proporre al pubblico, una veniva da Napoli. Una città ricca di storia e di cultura, che per antonomasia è considerata una delle più accoglienti del Paese. "Dove mi porti? Ah beh, Napoli… Lucio Dalla… Andiamo a Napoli, in Campania, ci siamo stati anche negli altri giorni", ha detto la conduttrice introducendo la storia che avrebbe dovuto raccontare da lì a pochi minuti.









Intanto scopro solo oggi come Napoli sia a nord di Roma… pic.twitter.com/3rDZNeQkDB — Guglielmo Mastroianni (@gumas75) June 10, 2020



Tutto sembrava filare liscio, con la Maya che ha iniziato la narrazione col tappeto di Caruso, brano simbolo della discografia di Lucio Dalla, bolognese innamorato di Sorrento e di Napoli, capoluogo della Campania. Peccato però che alle spalle della conduttrice la grafica mostrava la città partenopea ubicata nel Lazio, poco a nord di Roma. Un errore che non è passato inosservato agli utenti dei social: “Che figura di m…”, ha scritto uno. E ancora: “Poi criticano Salvini per l’Etna”, “Ma stiamo a questi livelli? Le regioni si imparano in quarta elementare”.

