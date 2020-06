Temptation Island è pronto a tornare. Mediaset ha da poco comunicato il palinsesto estivo e confermato che il docu reality di Maria de Filippi arriverà il prossimo mese. Con la pubblicazione del palinsesto estivo di Mediaset (5 Luglio – 5 Settembre 2020), è arrivata la conferma: Temptation Island ci sarà e andrà in onda a partire da martedì 7 luglio.

Non ci sono al momento aggiornamenti sulla modalità di svolgimento che dovrà rispettare il distanziamento sociale e tutte le misure necessarie previste. Molti si sono chiesti anche chi sarà a condurre il reality per la stagione 2020. Ebbene, l'annuncio è stato dato e la scelta, in base a quanto si apprende, è ricaduta ancora una volta su Filippo Bisciglia. Sarà lui, come leggiamo dalla fonte, ad assumersi il compito di raccogliere le sensazioni e le testimonianze delle coppie di fidanzati.

























Le sei coppie che partecipano al programma, saranno raggiungeranno la Sardegna. Successivamente, le coppie saranno divise e portate nei rispettivi villaggi, dove incontreranno i cosiddetti "tentatori". Ogni settimana le coppie avranno modo di confrontarsi davanti al consueto falò, dove il conduttore potrà far vedere ai rispettivi partecipanti, come si è comportato il partner nel corso della settimana.















La produzione ha reso noto il luogo dove si svolgerà il programma. La location, come riporta The Italian Times, sarà la stessa degli anni passati, ovvero, il villaggio Is Morus Relais, in Sardegna. Intanto Tvblog ha annunciato un'altra coppia vip. Si tratta di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso che andranno ad aggiungersi ad Antonella Elia e Pietro Delle Piane.









Lei è ex Miss Italia 1999 ed ex conduttrice di Mezzogiorno in Famiglia. Al momento è speaker per Radio Zeta. Amoruso è stato calciatore del Bari, Fiorentina e Glasgow Rangers. Ha anche un passato come conduttore su TV8 del programma Squadre da Incubo e ha partecipato, nel 2018, a Celebrity MasterChef Italia su Sky Uno.

