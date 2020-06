“Lei no”. Al Bano, il retroscena svelato a ‘Detto Fatto’: in studio cala il gelo. Bianca Guaccero ammutolita

Al Bano continua a tenere banco. A Detto Fatto si parla una volta di più del cantante di Cellino San Marco della sua relazione con Loredana Lecciso e l’ombra mai svanita di Romina Power. A lanciare il sasso è Jonathan che nella sua SuperClassifica Jon ha trovato posto per Loredana Lecciso, confinata all’ultimo posto.

Nella puntata di oggi di Detto Fatto, l’argomento della SuperClassifica Jon sono stati ‘gemelli vip’. Come non citare quindi le gemelle più famose della televisione italiana? Raffaella e Loredana Lecciso, annunciata da Jonathan Kashanian in questo modo: “Colei che da anni si contende lo scettro di Miss Cellino San Marco con Romina Power“. A proposito della sorella gemella dell’attuale compagna di Al Bano Carrisi (che ha fatto una confessione sulle sue condizioni economiche non fiorenti), Jonathan Kashanian ci ha fatto notare che, dopo un lungo periodo in televisione rigorosamente insieme, ha deciso di abbandonare il mondo dello spettacolo per dedicarsi solo alla famiglia. Continua dopo la foto

























Jonathani ha anche fatto notare come le due sorelle gemelle Lecciso non si somiglino più come una volta. La loro appartenenza qualche anno fa era più che evidente, difatti le due avevano una somiglianza incredibile che nel tempo è via via scomparsa. “Fino a qualche anno fa erano identiche ma poi è stato alimentato questo mistero: ma sono davvero gemelle? (…) Negli anni i lineamenti cambiano magari un po’ di aiutini qua e là”. Continua dopo la foto















Questa è stata la riflessione di Jonathan alla quale Bianca Guaccero ha diplomaticamente replicato: “Non entriamo nel dettaglio“. Ma il meglio doveva ancora arrivare quando Jonathan si è spinto oltre facendo calare il gelo in studio. Stando a quanto detto dal collega della Guaccero, al 77esimo compleanno di Al Bano Carrisi (che si è tenuto proprio poco tempo fa), Loredana Lecciso gli ha organizzato una festa alla quale Romina Power non è stata invitata. Continua dopo la foto











“Al Bano ha compiuto da poco 77 anni. Loredana ha organizzato una festa e non ha invitata una vicina di casa Romina Power. Sono a 100 metri una villa dall’altro. Qua non c’è nessun caso fortuito. Loredana Lecciso non voleva invitare Romina Power.

Ti potrebbe interessare: ‘Io e te’, Alba Parietti scoppia in lacrime in diretta: il cuore spezzato dell’attrice commuove tutti