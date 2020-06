Un dolore che non accenna a passare. Alba Parietti non si trattiene e scoppia in lacrime a ‘Io e te’. Succede davanti gli occhi di un commosso Pierluigi Diaco. Alba Parietti ha parlato di un momento duro che ha vissuto recentemente. “Non riesco a credere – spiega – che Ezio Bosso non ci sia più. Avevamo un’amicizia speciale. Era un genio, ma non era facile essergli amica. Come tutti, era un po’ angelo e un po’ diavolo. Gli volevo molto bene e anche se ultimamente non ci vedevano tanto, ci sentivamo e ci scrivevamo”.

Poi Alba Parietti conclude: “Ancora non ho realizzato la sua morte – conclude commossa – mi sembra strano che oggi alla fine della trasmissione lui non mi chiamerà”. La morte prematura del grande direttore d’orchestra Ezio Bosso ha causato una ferita sanguinante ad Alba Parietti, che non è proprio riuscita ad accettare questa terribile notizia. Continua dopo la foto

























Il suo dolore è fortissimo e già nei giorni scorsi, quando era stata comunicata la triste news, la showgirl era apparsa completamente affranta sui social. Qualche giorno fa poi è tornata nuovamente sull’argomento, rilasciando un’intervista al settimanale ‘DiPiùTv’. Qui ha aggiunto di essere decisamente distrutta.Alba Parietti, che aveva un legame speciale con il 48enne pianista, ha infatti confessato senza troppi giri di parole: “Ho il cuore a pezzi, ho perso il mio amore”. Continua dopo la foto















L’opinionista di alcune trasmissioni Mediaset condotte da Barbara D’Urso ha proseguito nel suo racconto, affermando di essere stata proprio travolta dal suo fascino. Un vero e proprio colpo di fulmine per lei, che ha apprezzato tantissimo Ezio durante l’arco della sua vita, visto che ha sempre affrontato tutti i problemi a testa alta. Continua dopo la foto











Alba Parietti ha detto ancora: “Anche nella fisicità, nel suo dramma e nella sua malattia è stato grandioso a rappresentarsi”. Come ricordato in precedenza, non è stata la prima volta che lei si sia espressa su Bosso. Il suo ricordo al settimanale è stato ricolmo di tristezza e non sono mancate nemmeno le lacrime. Nei confronti del musicista si è sentita completamente travolta dall’amore. Il fatto che il compositore non sia più tra noi, non riesce a farle trovare la pace.

