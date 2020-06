“Pronta a partire!”. Caterina Balivo, una nuova sfida all’orizzonte: pronta a prendere il timone del programma

Caterina Balivo, il futuro è un’incognita meno grande di quanto si possa pensare. L’addio a ‘Vieni da me’ non ha scosso la conduttrice che è già pronta a ricominciare. A dare notizie è il sito TvBlog.it che, attraverso il suo canale ufficiale su Instagram ha dato un’anticipazione sul presunto nuovo programma di Caterina Balivo. “Nel prossimo futuro per Caterina Balivo la famiglia e forse un nuovo programma Tv ispirato al suo format lanciato tempo fa direttamente su instagram…”

In molti si chiederanno che format ha lanciato in questo periodo Caterina Balivo su instagram tanto da suscitare il possibile interesse dei dirigenti Rai, come riportato poco fa dal portale TvBlog.it. Il format di Caterina Balivo su instagram si chiama My Next Book ed è stato ideato insieme a suo marito Guido Maria Brera. Questo programma è stato ideato dalla coppia per intrattenere i telespettatori nel periodo in cui Vieni da me è stato sospeso per via dell'emergenza sanitaria.

























My Next Book di Caterina Balivo è stato un appuntamento quotidiano in cui sono stati intervistati noti scrittori, partendo dal fatto di non aver letto la loro ultima fatica letteraria. Motivo per cui lo scrittore di turno era 'costretto' a parlare nel dettaglio del suo libro, cercando di invogliare le persone da casa a leggerlo il prima possibile. Un format questo che ha avuto un grandissimo successo sul social fotografico. E forse sarà anche per tale ragione che la Rai vorrebbe portarlo in Tv.















Poco fa Caterina Balivo, sulla quale ha espresso una sua opinione Roberto Alessi, ha pubblicato un post su instagram in cui ha dichiarato di aver fatto recentemente una scoperta eccezionale:"Ho scoperto per caso di essere stata nominata dalla rivista Forbes tra le 100 donne italiane leader del domani, ne sono stata piacevolmente colpita…". Insomma Caterina Balivo, nonostante l'addio a Vieni da me e il suo futuro incerto in Tv, continua comunque a ricevere attestati di stima da più parti.











Caterina Balivo nasce a Secondigliano (NA) il 21 febbraio 1980. Cresciuta ad Aversa, nel 1999 partecipa al concorso di Miss Italia approdando alla finale di Salsomaggiore (PR) dove si classifica al terzo posto. Nel 2000 e nel 2002 segue dei corsi di recitazione e nel 2001 frequenta uno stage di giornalismo presso Stream News. Dal 2002 è iscritta all’albo dei giornalisti pubblicisti della Campania.

