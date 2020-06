“Virginale… nell’abito”. Giancarlo Magalli nella bufera: condannata la battuta proprio a lei in diretta

Battuta tutt’altro che felice quella fatta oggi, mercoledì 10 giugno, dal conduttore de ‘I Fatti Vostri’, Giancarlo Magalli. Non è la prima volta che finisce nel vortice delle polemiche, vedasi la lunga battaglia con la collega Adriana Volpe. E stavolta ad essere presa di mira è stata Roberta Morise, che condivide con lui il programma Rai. L’uscita non carina del presentatore si è verificata mentre ha introdotto la presenza della donna e subito dopo un complimento riservato nei suoi confronti.

La Morise, nata il 13 marzo del 1986, si è fatta conoscere per la prima volta grazie alla sua partecipazione a Miss Italia 2004. In quella edizione ottenne un buon quinto posto nella classifica finale. In quell’annata ha preso anche parte a ‘I raccomandati’ di Carlo Conti e a ‘L’anno che verrà’. Ha collaborato con ‘L’Eredità’ e dal 2018 co-conduce il programma assieme a Magalli. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio quali sono state le dichiarazioni infelici. (Continua dopo la foto)

























Il padrone di casa de ‘I Fatti Vostri’ ha esordito dicendo: “Buongiorno a Roberta Morise, guardate quanto è bella, in bianco. Oggi è vestita di bianco”. E poi ecco arrivare la frase inaspettata: “Virginale, almeno nell’abito”. La diretta interessata non ha reagito in malo modo, molto probabilmente per evitare di alimentare polemiche. Infatti, ha semplicemente sorriso a questa battuta del collega e la conduzione della trasmissione è andata avanti senza ulteriori problemi. (Continua dopo la foto)























In passato, Paolo Fox, preso d’assalto dagli insulti della rete aveva detto a Magalli collegandosi in diretta: “Quando parliamo di eventi così drammatici è difficile essere concentrati. Lo faccio a mie spese, Michele Guardì ha dimostrato sensibilità a riguardo perché ho un contratto, spero nella comprensione di tutti…Quando la situazione sarà serena potremmo sorridere del destino. Per ora mi dispiace”. Ma poi successivamente ha ripreso regolarmente con il suo lavoro. (Continua dopo la foto)

Aveva rivelato precedentemente di voler interrompere il suo oroscopo e a illustrare meglio le ragioni di questa scelta era stato lo stesso conduttore tv: “Per qualche giorno non ci sarà la rubrica di Paolo Fox, non a causa del Coronavirus, ma perché in un momento in cui il Paese è preda di momenti difficili e dolorosi, l’Oroscopo può sembrare fuori luogo. Preferisce autosospendersi”. Oggi invece il nuovo capitolo con Giancarlo alle prese con dure critiche.

“Io davanti a voi…”. E Pierluigi Diaco scoppia in lacrime in diretta. Quelle particolari immagini fanno cedere il conduttore