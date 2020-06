Emma Marrone, la grande novità della sua vita. La bella cantante uscita dal talent Amici di Maria De Filippi sta per affrontare una nuova grande sfida. Emma Marrone sarà infatti uno dei giudici della prossima stagione di X Factor. Insime a lei Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika. Emma lascia quindi Maria De Filippi, in senso buono, ovviamente. È giusto che la Marrone faccia anche altre esperienze oltre a quella di Amici che, va detto, l’ha portata molto lontano.

I fan di Emma e del programma sono felicissimi della sua presenza ma come avrà reagito Maria quando ha saputo la notizia? In un’intervista a Emma, Alessandro Cattelan le ha chiesto infatti come avesse reagito la De Filippi. Emma ha risposto dicendo che la De Filippi è stata la prima a sapere la bella novità. “L’ho detto prima a lei e poi a mia madre”. Ma quindi come ha reagito Maria? La De Filippi ha benedetto la decisione di Emma Marrone… Continua a leggere dopo la foto

























“Lei era molto contenta, è orgogliossissima perché comunque mi ha scoperta lei, ha visto tutta la mia strada. Le ho detto che avrei fatto X Factor e ho visto veramente l’orgoglio nei suoi occhi” ha detto la cantante. Insomma, Maria è molto felice per la sua Emma che ormai considera quasi come una figlia. Emma è una bravissima cantante e una donna forte che merita il meglio. E Maria lo sa. E va fiera di lei. Ottimo! Continua a leggere dopo la foto















Come ha spiegato il conduttore di X Factor Alessandro Cattelan, la nuova stagione sarà un vero e proprio nuovo inizio. Già a partire dai 4 giudici che sono tutti diversi tra loro, sia come stile, sia come formazione. Tutti gli occhi sono puntati sulle due new entry, Emma Marrone e Hell Raton. Ma chi è Raton? Si tratta di uno dei produttori dei Machete crew, che ha fondato con Salmo la Machete Empire Records ed è al centro delle nuove influenze musicali da almeno dieci anni. Continua a leggere dopo la foto









Emma la conosciamo tutti e siamo tutti felici di vederla in questa nuova veste. Per lei è una bella sfida e spera che X Factor mandi un messaggio positivo: “Stiamo vivendo un periodo ‘strano’ e inevitabilmente anche questa edizione di X Factor sarà diversa dalle precedenti. Mi auguro che la musica e l’intrattenimento siano di grande aiuto per lanciare un messaggio positivo di rinascita e di ripartenza”.

“Ho fatto un nuovo controllo medico”. Emma Marrone dopo mesi torna a parlare della malattia