Mercoledì 10 giugno 2020 è andata in onda una nuova puntata di UnoMattina, il programma condotto da Valentina Bisti e Roberto Poletti. I due conduttori, nell’ultima puntata, sono stati protagonisti di un buffo siparietto con l’esperta del web Antonia Varini, che stava cercando di mostrare al pubblico di Rai1 un video su un orso. Ma non è stato facile per la Varini mostrare quel video e dare le sue spiegazioni: Roberto Poletti l’ha interrotta più e più volte dicendole “volevi associarmi a un orso? Guarda che io poi ti associo ad altri animali”.

Per l'esperta non è stato semplice portare a termine il suo lavoro e Valentina Bisti se ne è resa conto per questo ha bacchettato il giornalista sbottando con un "E lasciala parlare!". Nell'ultima puntata Roberto Poletti era in vena di scherzi e non ha dato tregua alla povera Varini che era in evidente difficoltà. Prima le ha chiesto se volesse associarlo a un orso e poi si è rivolto anche a Valentina Bisti che lo aveva sgridato.

























Valentina Bisti aveva interrotto Poletti perché in tv ci sono dei tempi ben scanditi e non si può andare oltre. Così lui che se l'è presa le ha risposto: "È gelosa! Vorrebbe essere associata solo lei". Antonia Varini, si è messa a ridere e ha replicato in questo modo: "Non voglio rientrare nelle vostre gelosie". Insomma, un siparietto simpatico. Era proprio di buonumore Poletti che alla Bisti ha fatto una domanda…















"Hai mai incontrato un koala?" le ha chiesto. E lei ha risposto di no. Così lui ha aggiunto: "Sono meravigliosi, guarda, mi piacerebbe incontrarli". Poletti e Bisti sono due simpaticoni e non è certo la prima volta che fanno divertire il pubblico con i loro buffi siparietti. E infatti sono molto amati. Eppure pare che il pubblico dovrà abituarsi alla loro assenza visto che si dice che nessuno dei due sarà alla guida di UnoMattina nella prossima stagione televisiva.











A quanto pare, infatti, Roberto Poletti diventerà il nuovo inviato di punta del programma La Vita in diretta: andrà in giro per l’Italia e racconterà la situazione del post coronavirus a tutti. Non prende dunque il posto di Lorella Cuccarini – che secondo i rumors se ne andrebbe – ma affianca Alberto Matano come inviato. Matano resterebbe dunque da solo alla conduzione del programma. Ma non c’è ancora nulla di certo.

