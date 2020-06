Delusione per il pubblico di Uomini e donne. Chi voleva sapere come finirà tra Gemma Galgani e Sirius resterà davvero male quando scoprirà che mercoledì 10 giugno 2020 il programma di Maria De Filippi non andrà in onda. E allora quando scopriremo di più? Purtroppo bisognerà aspettare settembre. Esatto, il dating show di Maria De Filippi è ufficialmente in ferie e tornerà tra qualche mese.

L'ultima stagione del programma è stata piuttosto travagliata, ovviamente a causa del coronavirus che ha cambiato le cose e modificato tutti i palinsesti. Dopo l'emergenza sanitaria che ha vissuto il nostro paese, Uomini e donne si è dovuto reinventare ed è tornato in una nuova veste. Ovviamente per adattarsi alle misure imposte dal Governo. Il pubblico quindi ha potuto seguire il programma anche se tutti speravano in un prolungamento delle puntate. Ma invece non andrà così…

























E le scelte di Carlo Pietropoli e Sara Shaimi sono state le ultime di questa stagione. Ormai se ne riparla a settembre. E mentre Maria De Filippi e il suo staff vanno in ferie, partirà la stagione estiva. Peccato. Il pubblico è deluso: avrebbe voluto sapere cosa sarebbe successo tra Gemma Galgani e Sirius… E invece dovrà aspettare ancora. Sia i protagonisti del trono over che di quello classico torneranno a settembre.















Ancora non è chiaro se, a settembre, il programma tornerà nella versione classica ovvero con il pubblico in studio o nella versione riadattata alle regole imposte dall'emergenza sanitaria che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo. Ma allora cosa andrà in onda al posto di Uomini e donne? Il programma della De Filippi lascia il posto alla nuova soap turca con Can Yaman, Daydreamer – Le ali del sogno.









La soap andrà in onda tutti i giorni alle 14.45, dal lunedì al venerdì. Di che parla la soap? Ambientata a Istanbul, è la storia del fotografo Can Divit (Can Yaman) che, dopo aver girato il mondo, torna a casa per occuparsi della direzione dell’agenzia pubblicitaria di famiglia. Una volta a Instanbul incontra Sanem, una ragazza che sogna di diventare una scrittrice…

