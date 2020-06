Susan Flannery, adesso si scopre tutto: ecco perché non ci sarà mai più una Stephanie Forrester a Beautiful

La celebre soap opera ‘Beautiful’ va avanti da ormai 30 anni e i recast avvengono spesso, come successo con il personaggio di Thomas Forrester. Pierson Fodè è infatti andato via, dunque è Matthew Atkinson ad interpretare il figlio di Ridge e Taylor. Stessa cosa è accaduta per Hope Logan e Ridge Forrester con gli abbandoni di Hope Matula e Ronn Moss. Invece è stata solo Susan Flannery a ricoprire il ruolo di Stephanie Forrester, ovvero la matriarca della famiglia di stilisti americani.

Nel 2012 ha deciso di lasciare il personaggio e si è deciso di farla morire con un tumore, senza provvedere ad una sostituzione. Ora sono stati illustrati i motivi che hanno spinto gli sceneggiatori a non cambiarla. A parlare è stato Bradley Bell, che ha voluto rilasciare un’intervista al settimanale ‘DiPiù Tv’. Il produttore e sceneggiatore ha quindi rivelato: “Quando Susan ha detto che era pronta a lasciare la soap è stato un duro colpo. Anche vedere andare via Ronn Moss è stato complicato”. (Continua dopo la foto)

























Poi Bell ha aggiunto: “Ma perdere la matriarca Susan è stato difficile da accettare. Abbiamo dovuto riconfigurare la soap, inserire nuovi personaggi. Ci siamo riusciti, ma Susan manca sempre. Per rispetto del suo talento, e di quello che fatto per la soap, ho scelto di non sostituirla”. Quindi, è stato un grandissimo gesto nei suoi confronti. Infatti, è stata apprezzata e rimarcata la sua straordinaria professionalità, che ha fatto intraprendere questo percorso importante. (Continua dopo la foto)























Nell’ultimo periodo l’attrice Susan Flannery è stata intervistata su Canale 5 a ‘Verissimo’. Qui si è incontrata con Katherine Kelly Lang, che interpreta Brooke, John McCook (Eric) e Ronn Moss che fa Bridge. La donna, nata nel 1939, ha voluto dire grazie a tutte quelle persone che hanno dato il massimo per affrontare al meglio l’emergenza sanitaria. In particolare, sono stati ringraziati tutti i medici, gli infermieri e quelle persone che sono sempre state in prima linea. (Continua dopo la foto)

Attualmente Susan ha lasciato il piccolo schermo e non è più protagonista in televisione. Ha preferito dedicarsi a tempo pieno alla sua famiglia e in particolare alla figlia adottiva Blaise. Inoltre, ha un problema fisico: la fibromialgia. Ed è stato anche a causa di questa patologia che aveva preso la decisione di lasciare ‘Beautiful’. Infatti, la stanchezza eccessiva era ormai diventata insostenibile.

