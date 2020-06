Intervista a tutto tondo. Nicola Zingaretti a ruota libera a ‘La vita in diretta’ su Rai Uno. Inizia parlando dell’esperienza di governo il segretario Dem. “Penso che i risultati ottenuti siano un elemento di forza ma non bisogna essere pigri, dobbiamo pensare, non alla maggioranza e ai partiti, ma agli italiani e alle italiane. Non bisogna sedersi sugli allori: non è vero che un accordo politico garantisca di per sé la qualità del Governo. Dobbiamo essere rigorosi: il mio appello è ad essere concreti, umili e lungimiranti”.

"Il mio appello – ha precisato ancora Nicola Zingaretti – non è per chiudere un'esperienza ma anzi perchè vada avanti nel nome del bene comune del Paese". I temi, ha spiegato, sono il lavoro, la sicurezza, le scuole, dove bisogna tornare a settembre: "Il virus – ha osservato il segretario del Pd – sta portando una crisi economica e sociale e drammatica, che costerà molti posti di lavoro e butterà nel'incertezza e nella solitudine milioni di persone".

























"Per fortuna – ha aggiunto Nicola Zingaretti – grazie anche all'Italia stanno arrivando decine e decine di miliardi di euro. Quando dico: 'Non torniamo all'Italietta', intendo 'non sprechiamo questa occasione'. I soldi vanno spesi bene" e "il Governo sta lavorando bene da questo punto di vista. Grazie alla grande massa di risorse finanziarie dell'Europa – ha sottolineato – possiamo aggredire i nodi che abbiamo sempre avuto. Se non ora, quando? Questo governo può farlo ascoltando società e anche opposizione. Da italiano voglio dire: non perdiamo questa occasione storica".















Poi sulla Fase 3. "Gli italiani – spiega Nicola Zingaretti – si sono comportati benissimo durante il lockdown. Dobbiamo continuare a mettere mascherine, a lavarci le mani e curare l'igiene personale e degli ambienti. Chi non lo fa è un irresponsabile, mette a rischio la salute di tutti e la ripresa dell'Italia. La cosa più brutta che vedo è che con i parenti o gli amici si abbassa la tensione e non si mantengono le distanze di sicurezza. La mascherina va usata sempre, sicuramente nei luoghi chiusi pubblici, ma anche per strada quando incontriamo delle persone. La prudenza è un piccolo prezzo che va pagato".













Parlando dei fondi europei, ha aggiunto: “Per rilanciare il turismo, bisogna aumentare la sicurezza. Dobbiamo convincere il mondo che si può tornare in Italia, le immagini di assembramenti sono controproducenti”.

