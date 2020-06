Manca poco alla fine di Uomini e Donne e i nodi stanno venendo al pettine. In attesa di quello che succederà tra Gemma Galgani e Sirius oggi è stata la volta di Carlo Pietropoli e Cecilia Zagarrigo. Nonostante il loro percorso si sia interrotto a causa della diffusione del Coronavirus, sia Sara che Carlo si sono sentiti di fare una scelta.

Ed è in particolare del bel veneto che vogliamo parlare. Nonostante le incomprensioni e le liti avvenuto durante la conoscenza a Uomini e Donne, Carlo non ha avuto dubbi: è con Cecilia Zagarrigo che vuole iniziare una storia al di fuori del programma. La scelta è stata davvero emozionante e la nuova coppia nata a Uomini e Donne piace davvero a tutti. Ma sapete cosa è accaduto proprio poco dopo la messa in onda della scelta? Continua dopo la foto

























Carlo Pietropoli e Camilla si sono catapultati sui social in cerca di nuovi post di coppia. E, in effetti, le immagini di Cecilia e Carlo insieme non hanno tardato ad arrivare! Proprio poco dopo la messa in onda della scelta, la bella corteggiatrice ha pubblicato alcune stories. E indovinate chi è sbucato dietro di lei? Proprio il bel Carlo Pietropoli. Continua dopo la foto















Carlo Pietropoli e Cecilia Zagarrigo formano una delle nuove coppie nate durante la stagione appena terminata di Uomini e Donne. Il loro percorso nella trasmissione, fatto di alti e bassi, alla fine li ha condotti l’uno davanti all’altra. E Carlo Pietropoli non ha potuto che confessare a Cecilia di averla pensata tantissimo durante questi mesi di lontananza. Continua dopo la foto











E ricordando con rammarico un’esterna dove aveva scelto di non abbracciarla, ha dichiarato: “Se tornassi indietro ti abbraccerei, mi sono pentito di non averlo fatto…Oggi ti dico che non ho più voglia di avere rimpianti!”. Una scelta da brividi, che ha emozionato i fan della trasmissione.

Ti potrebbe interessare: “È deciso”. Temptation Island, c’è l’annuncio (e la data) di Mediaset: Filippo Bisciglia pronto a partire