Massimo Ghini e i suoi giorni difficili: il racconto a Pierluigi Diaco arriva dritto al cuore

Nella puntata di oggi, martedì 9 giugno, l’attore Massimo Ghini è stato ospite di ‘Io e Te’, il programma Rai condotto da Pierluigi Diaco. Il racconto dell’uomo è stato davvero molto commovente. Ha infatti rivelato un dolore segreto che finora non aveva mai svelato. Parlando con il presentatore, ha detto: “Ho provato la solitudine e ho iniziato a mentire”. Durante la conversazione a cuore aperto, il padrone di casa non ha retto all’emozione e si è commosso dinanzi alle sue tristi parole.

Ghini si è soffermato sulla sua carriera professionale, soprattutto sui grandi trionfi e successi sia cinematografici che televisivi. Ma la sua vita non è stata solo caratterizzata da episodi soddisfacenti. Secondo quanto riferito da lui, a fargli davvero molto male è stata la separazione dei suoi genitori, quando era un bambino. E ciò che ha dovuto sopportare nell'ambiente scolastico non è stato facile da affrontare. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono state le sue dichiarazioni.

























Massimo Ghini ha affermato: "I miei genitori si sono separati quando avevo tre anni. All'epoca le famiglie allargate non erano viste di buon occhio. Oggi è diverso. I compagni di scuola e gli insegnanti mi facevano sentire diverso. Ho provato la solitudine. Il libretto delle giustificazioni lo firmava mia madre, ma a scuola erano continui rimproveri. Non era accettato. Così ho iniziato a mentire, falsificavamo la firma di mio padre, anche se lui non abitava più con noi".























Poi l'attore originario di Roma ha dichiarato ancora in merito ad un episodio adolescenziale, quando fu preso nel coro della chiesa: "I miei genitori erano atei. Al provino mi chiesero di cantare 'Tu scendi dalle stelle', ma io non la sapevo. Cantai 'Bella ciao' e mi hanno preso". La sua ultima considerazione è stata fatta sul suo sogno che ha ancora nel cassetto: "Mi piacerebbe fare uno show in Rai". E chissà se i vertici di viale Mazzini ascolteranno questa sua proposta.

Qualche giorno fa Pierluigi Diaco si era invece imbarazzato per ciò che era accaduto durante l’ospitata di Maurizio Costanzo. Dalle quinte si è infatti potuto sentire un rumore e Costanzo si è girato automaticamente per comprendere cosa stesse accadendo. A quel punto, Pierluigi ha chiesto scusa aggiungendo: “Qui cadono delle cose in studio perché, essendo poverelli, le appiccichiamo con l’Attack. Andiamo avanti, sono rumori che fanno la diretta”.

