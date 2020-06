“È deciso”. Temptation Island, c’è l’annuncio (e la data) di Mediaset: Filippo Bisciglia pronto a partire

Una notizia che farà piacere a tutti i fan di Temptation Island è pronto a tornare. Mediaset ha da poco comunicato il palinsesto estivo e confermato che il docu reality di Maria de Filippi arriverà il prossimo mese. Con la pubblicazione del palinsesto estivo di Mediaset (5 Luglio – 5 Settembre 2020), è arrivata la conferma: Temptation Island ci sarà e andrà in onda a partire da martedì 7 luglio.

Non ci sono al momento aggiornamenti sulla modalità di svolgimento che dovrà rispettare il distanziamento sociale e tutte le misure necessarie previste. Molti si sono chiesti anche chi sarà a condurre il reality per la stagione 2020. Ebbene, l’annuncio è stato dato e la scelta, in base a quanto si apprende, è ricaduta ancora una volta su Filippo Bisciglia. Sarà lui, come leggiamo dalla fonte, ad assumersi il compito di raccogliere le sensazioni e le testimonianze delle coppie di fidanzati. Continua dopo la foto

























Come di consueto, le sei coppie che partecipano al programma, saranno raggiungeranno la Sardegna. Successivamente, le coppie saranno divise e portate nei rispettivi villaggi, dove incontreranno i cosiddetti “tentatori”. Ogni settimana le coppie avranno modo di confrontarsi davanti al consueto falò, dove il conduttore potrà far vedere ai rispettivi partecipanti, come si è comportato il partner nel corso della settimana. Continua dopo la foto















La produzione ha reso noto il luogo dove si svolgerà il programma. La location, come riporta The Italian Times, sarà la stessa degli anni passati, ovvero, il villaggio Is Morus Relais, in Sardegna. A poche ore dall’annuncio ufficiale sulla prossima edizione di Temptation Island, il gossip bomba su Filippo Bisciglia. Non è sfuggito che l’amore storico di Filippo Bisciglia e Pamela Camassa (stanno insieme da circa 12 anni, ndr) in una delle ultime foto social indossa una t-shirt molto larga, come a voler nascondere un dolce segreto. Continua dopo la foto











E poi, come anticipavamo, stando sempre alle indiscrezioni raccolte da Nuovo Tv, sembra che il conduttore sia intenzionato a dare il grande annuncio nel corso della prossima edizione di Temptation Island. Bisciglia, che è diventato popolare nel 2006 grazie al Grande Fratello, non ha mai nascosto la voglia di diventare padre. Anche Pamela Camassa, dopo la vittoria ad Amici Celebrities, dove ha messo in luce le sue doti di cantante e ballerina, ha ammesso di essere pronta a diventare mamma. Prima di allora, infatti, per anni ha detto di non sentirsi pronta: “Filippo me lo chiede già da qualche anno, visto che lui adora i bambini, per cui sarebbe davvero un bravo papà. Fino a oggi sono stata io a non volerne, ma credo che adesso sia arrivato il momento giusto per fare un figlio”, raccontava sempre a Nuovo Tv.

