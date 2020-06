“Non ci sarà”. Amadeus, la decisione arriva direttamente dai vertici Rai. Cosa sta succedendo

Doccia fredda per il conduttore Amadeus. La decisione della Rai è infatti ormai presa e non lo vedremo all’opera con un suo nuovo show. La trasmissione, che avrebbe dovuto riguardare la musica, sarebbe andato in onda su Rai 1 in prima serata. Se n’era parlato tanto nelle scorse settimane, ma ‘TvBlog’ ha riferito qualche ora fa che il programma non ci sarà. Al momento, restano quindi confermati esclusivamente ‘I Soliti Ignoti’ e ‘L’anno che verrà’, in vista del Capodanno 2021.

Ovviamente, a febbraio, salvo clamorose sorprese dell'ultim'ora, sarà ancora a Sanremo per presentare la 71° edizione della kermesse canora più importante d'Italia. Tornando all'appuntamento con la nuova trasmissione musicale, avrebbe dovuto ricalcare il mondo della musica degli anni Settanta ed Ottanta, ovvero il periodo nel quale Amedeo Sebastiani lavorava come deejay nelle radio libere, che andavano decisamente molto di moda in quegli anni.

























A quanto sembra, Amadeus non sarà protagonista nemmeno di 'Ora o mai più', che nell'estate del 2018 riuscì ad ottenere degli ascolti stratosferici. Poi la seconda edizione fu trasmessa tutti i sabato sera di febbraio e marzo 2019. Nonostante i buoni risultati, con milioni di telespettatori divertiti ed incollati davanti al piccolo schermo, non dovrebbe esserci un seguito. Anche se non è da escludere completamente l'ipotesi che in futuro possa essere riproposto ancora.























Nella giornata di oggi, martedì 9 giugno, durante ‘Italia Sì’, Marco Liorni ha fatto un annuncio sul Festival di Sanremo, dopo aver fatto vedere una foto di Amadeus che parla con lo scenografo e il regista dello stesso: “Sembrerebbe che stessero parlando della prossima edizione del festival. Il Festival di Sanremo di quest’anno è stato l’ultimo grande momento di aggregazione nazionale. Per questo motivo, i lavori per il prossimo Festival di Sanremo sono un grande segno di speranza”. (Continua dopo la foto)

Durante una puntata de ‘I Soliti Ignoti’, l’attore Neri Marcorè ha fatto delle imitazioni. Tra queste, quella che ha fatto più scalpore quella del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte. Sguardo sornione e accento pugliese, l’attore ha imitato il premier. La performance è da applausi ma ha gelato Amadeus. Anche gli autori dello show sono rimasti senza parole dopo la performance. Tutti preoccupatissimi di come avrebbe reagito Conte, ma non è successo nulla.

