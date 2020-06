Ilary Blasi e Francesco Totti non perdono occasione per far divertire i loro fan. Se Francesco Tott, durante il periodo della quarantena non si è sottratto all’occhio dei curioso con le sue dirette con Christian Vieri (seguitissime e davvero divertenti). Ilary Blasi è nuova a questo tipo di sketch ma sta recuperando con velocità il tempo perso. Le bellissima moglie dell’ex dieci giallorosso ne ha dato prova oggi.

Poco fa, ‘ex letterina di Passaparola ha deciso di mostrarsi ai suoi sostenitori. Con una faccia davvero spiritosa, la bellissima moglie di Francesco Totti si è immortalata con delle cose nei capelli per farsi dei boccoli. Ma le sorprese non sono affatto terminate qui. Perché, immediatamente, la conduttrice televisiva ha voluto sapere se anche suo marito avesse visto le sue Instagram Stories. E se, quindi, dal canto suo, apprezza questa sua versione inedita. Risultato? Ilary ha mostrato la chat con suo Totti sul suo canale social ufficiale. Continua dopo la foto

























‘Che ne pensi dei miei boccoli’, ha chiesto Ilary Blasi a suo marito per ricevere la sua approvazione. Tuttavia, davvero esilarante è la risposta di Totti. ‘Tu non stai bene!’, ha risposto Francesco Totti dopo averle chiesto che i capelli si fosse fatta. Insomma, un siparietto davvero incredibile tra i due coniugi. Che, ancora una volta, dimostra lo splendido rapporto e legame che continuano ad avere nonostante i tantissimi anni di matrimonio. Continua dopo la foto















Come detto non è la prima volta che Ilary Blasi si mostra così. Lo ha fatto anche qualche settimana fa. Quando, ad esempio, ha mostrato la sua ricrescita oppure si è lasciata immortalare durante lo yoga, inutile dire la reazione dei fan. Ma qual è il segreto di Ilary Blasi e Francesco Totti? Probabilmente semplicità, spontaneità e genuinità. Continua dopo la foto













Sui rispettivi canali Instagram, i due ‘piccioncini’ sono davvero seguitissimi. Ed è per questo motivo che, dal canto loro, non perdono mai occasione di poter strappare un sorriso ai loro cari sostenitori. Spesso protagonisti di imperdibili siparietti, l’ex capitano giallorosso e l’ex letterina di Passaparola sono sempre soliti far divertire i loro sostenitori.

