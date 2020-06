Anche questa ‘strana’ stagione televisiva, contrassegnata dall’emergenza sanitaria che ha quindi portato a una rivoluzione dei programmi, si avvia verso la conclusione per molte trasmissioni e in attesa della presentazione ufficiale dei palinsesti continuano a girare voci sul loro futuro e, soprattutto, dei loro protagonisti.

L’ultima indiscrezione riguarda La Vita in diretta, il seguitissimo contenitore di Raiuno che con Alberto Matano e Lorella Cuccarini alla guida ha ottenuto un grandissimo successo, riuscendo a conquistare la fascia pomeridiana con ottimi ascolti. Tra l’altro è stato anche tra i pochi programmi ad andare regolarmente in onda durante i mesi più delicati della pandemia. (Continua dopo la foto)

























In pratica il giornalista e volto del Tg1 e ‘la più amata dagli italiani’, insieme in quello studio da settembre scorso, non si sono mai fermati e tra tanti aggiornamenti, informazioni e interviste hanno dimostrato di saper affrontare alla grande anche i momenti di difficoltà. Ma l’esperienza a La Vita in diretta non proseguirà per entrambi, sostiene Dagospia. Già nei giorni scorsi il sito aveva parlato di Lorella Cuccarini ‘fuori dai giochi’. (Continua dopo la foto)















Alberto Matano sembrerebbe riconfermato alla guida della trasmissione di Rai1, ma al fianco di chi se Lorella Cuccarini non ci sarà? Ora, dopo aver riportato il rumor della sua uscita di scena, Dagospia fa i nomi delle possibili sostitute. Al plurale, sì, perché sarebbero tre le donne che si contenderebbero l’ambito ruolo della Cuccarini: Nunzia De Girolamo, Luisella Costamagna e Serena Bortone. (Continua dopo la foto)











Solo qualche giorno fa Serena Bortone era stata indicata come probabile sostituta di Caterina Balivo che dopo l’addio al suo ‘Vieni da me’ ha lasciato un vuoto nel pomeriggio di Rai1. L’indiscrezione è stata lanciata poco fa dal sito Tv Blog secondo cui quindi la Bortone, impegnata su Rai3 con Agorà, potrebbe prendere il posto della conduttrice di Aversa. Ma ora Dago fa il suo nome per la Vita in diretta. Non resta che aspettare il primo luglio, quando la Rai svelerà i palinsesti della prossima stagione televisiva.

