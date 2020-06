Giovanna Abate ha scelto. La settimana, l’ultima di questa stagione di Uomini e Donne, è cominciata con la scelta della tronista che fu rifiutata da Giulio Raselli ai tempi del suo percorso da corteggiatrice. Prima di far entrare i suoi ‘cavalieri’, Sammy Hassam e Davide Bosolo (l’Alchimista, ndr), Giovanna ha voluto ringraziare in particolar modo Maria De Filippi.

Poi, come sostenevano le anticipazioni, ha rivelato a Sammy la sua intenzione di sceglierlo. "La Giovanna che conosco – queste le sue parole – non può dirti che sei tu la mia scelta, e io, credimi, a tutto questo ho sempre creduto; ma c'è uno sguardo che viene dopo tanti sguardi con te e quello sguardo non mi fa più ragionare; quello sguardo mi smuove qualcosa che non conosco".

























Parole bellissime a cui però Sammy di fatto ha risposto picche: "Sai che amo dire le cose come stanno ma di una cosa sono sicuro, non credo di averti mai illuso. Credo di volere al mio fianco una persona che sia in grado di tirare fuori il meglio di me, voglio una persona che mi dia stabilità, voglio una persona che mi comprenda". E Giovanna lo interrompe: "Senti stringi, non possiamo stare qui tutto il tempo". E il corteggiatore viene al punto: "La mia risposta è un no".















Giovanna era a dir poco scioccata e furiosa. Soprattutto quando Sammy ha chiesto alla conduttrice di poter uscire dallo studio. E solo quando Maria De Filippi ha mandato in onda un finto video di saluti si è capito tutto, cioè che il filmato in questione non era un saluto al pubblico ma la vera risposta del corteggiatore. Tutto uno scherzo, dunque, perché poi Sammy è tornato eccome.









Visualizza questo post su Instagram Sammy lascia lo studio… 😮 #UominieDonne Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne) in data: 8 Giu 2020 alle ore 6:38 PDT

Visualizza questo post su Instagram “La mia risposta è: SÌ” 😍 #UominieDonne Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne) in data: 8 Giu 2020 alle ore 6:48 PDT



E Maria: “È stata una sua idea”. “Sarei andata fuori a menargli”, ha ammesso Giovanna prima di dare la parola a Sammy . “Il mio discorso era un po’ vero – ha detto il corteggiatore – Di fronte a tutte le nostre litigate, una persona poco coinvolta avrebbe detto no. Ma noi abbiamo vissuto un percorso tutto nostro fatto di sguardi”. “Saluta il trono, non lo rivedrai mai più”, la risposta di Giovanna. E poi: “Grazie per questo bacio con la mascherina, resterà nella storia del programma”.

