Poche ore alla fine di Uomini e Donne ma per Nicola Vivarelli, il corteggiatore di Gemma Galgani, sembra non poter esserci pace. Entrato come una bomba all’interno del programma, Nicola Vivarelli – conosciuto all’inizio come Sirius – ha fatto molto parlare per la sua storia con la dama torinese di 40 anni più grande. Un problema, quello dell’età, che Nicola Vivarelli ha assicurato non essere tale.

Così non la pensano in molti.

Non bastasse questo. Nicola Vivarelli ha anche altro a cui pensare. Giorni fa è stato protagonista di un incredibile alterco con Sammy Hassan e Giovanna Abate a Uomini e Donne. Difatti in questa occasione il giovane corteggiatore di Gemma Galgani ha criticato molto duramente Sammy, il quale ha interrotto in maniera un po' spavalda l'esterna tra Giovanna e Davide Basolo (L'Alchimista). Ovviamente gli animi si sono subito accessi in studio. E ad un certo punto Sammy ha anche criticato i calzini di Nicola Vivarelli, il quale ha però prontamente risposto di averli indossati perchè consigliato dalla redazione.

























Evidentemente questa puntata è stata recuperata in queste ore da Barbara De Santi, la quale su instagram ha dapprima pubblicato nelle sue storie il video di questo litigio, e nella didascalia ha smentito seccamente Nicola Vivarelli: "Da quando in qua la redazione consiglia i calzini? Mio caro, danno consigli sugli outfit…". Barbara De Santi ha poi pubblicato un altro video nelle sue storie su instagram sempre di questo momento in cui Nicola Vivarelli ha litigato con Giovanna Abate e Sammy Hassan.















E in questa occasione la popolare dama del Trono Over di Uomini e Donne, che ha recentemente rilasciato un'intervista a Nuovo Tv, ha colto la palla al balzo per criticare le scarpe indossate dal giovane corteggiatore di Gemma Galgani, asserendo:"Ma le scarpe? Vogliamo parlarne? Mio caro, questa scelta penso sia proprio farina del tuo sacco…" Nicola Vivarelli cosa avrà da dire a tal proposito? Risponderà per le rime alla dama di Desenzano del Garda?











Giorni fa alcuni telespettatori di Uomini e Donne hanno avvistato Nicola Vivarelli e Gemma Galgani camminare a braccetto per la città di Roma. In quella occasione i due sono sembrati essere assai complici e affiatati. Per tal ragione pare evidente che loro abbiano deciso di continuare a vedersi anche una volta finito il Trono Over di Uomini e Donne.

