Diletta Leotta, la celebre conduttrice sportiva italiana, è stata vittima di un furto. I ladri hanno fatto irruzione nella sua casa portando via un bottino molto sostanzioso: contanti, orologi preziosi, gioielli. Per la conduttrice è stato davvero orribile, un’esperienza traumatica che, chi ha subito un furto, conosce bene. Del furto in casa di Diletta Leotta si è parlato anche durante la puntata di Italia Sì – Giorno per giorno andata in onda lunedì 8 giugno 2020.

Oltre a Marco Liorni, che è il conduttore della trasmissione, erano presenti in studio anche i famosi 4 saggi: Mauro Coruzzi, Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli e Manuel Bortuzzo. Durante la puntata, Marco Liorni si è collegato con un parrucchiere di Italia Sì e ha parlato di gossip. Stando a quanto riferito dal parrucchiere, il furto in casa di Diletta Leotta è uno degli argomenti più di tendenza in queste ore. A quel punto è intervenuto Mauro Coruzzi con una battuta non proprio felice.

























"Sappiamo cosa le hanno rubato? Delle protesi?" ha detto Platinette con ironia. Ma certo forse un'ironia un po' fuori luogo visto il momento difficile che la conduttrice sta passando in queste ore. Allora è intervenuto, per cercare di salvare la situazione, anche Marco Liorni che ha detto: "Perché dovrebbero esserci delle protesi?". Quando si è parlato del furto in casa della giornalista, sono andate in onda delle immagini di lei.















Anche in questo caso Mauro Coruzzi ha voluto fare una battuta: "Ha sempre caldo Diletta Leotta?". Insomma, non è stata per niente una bella giornata per la bella Diletta che, oltre al furto, è stata anche presa in giro – bonariamente – in tv. Poi Elena Santarelli ha cercato di cambiare discorso chiedendo al parrucchiere quali fossero le coppie più chiacchierate della tv. E Rita Dalla Chiesa: "Ma non si dice, se no poi non parlano più di nulla da lui".











Tornando a Diletta Leotta, cosa hanno rubato i ladri? Stando a quanto riportano varie testate, i ladri avrebbero portato via un bottino da circa 150mila euro: 8 orologi costosi (quasi tutti Rolex), gioielli preziosi e molti contanti. I ladri hanno portato via l’intera cassaforte. Diletta Leotta è ancora sotto choc per quanto accaduto.

