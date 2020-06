“Perché lo fai solo di mattina?”. I più attenti lo hanno notato e Marco Liorni lo confessa in diretta tv

Nella puntata di oggi, lunedì 8 giugno, il conduttore di ‘Italia Sì’ Marco Liorni ha fatto nuovamente compagnia ai telespettatori Rai dalle ore 10 alle 12. La nuova fase del programma ha un sottotitolo: ‘giorno per giorno’ e va quindi in onda nello stesso orario di ‘Storie Italiane’ di Eleonora Daniele, che ha interrotto la trasmissione per il suo recente parto. Ancora una volta, come è successo anche in altre giornate, l’uomo è apparso con gli occhiali ed ha spiegato il motivo.

In particolare, è stato Mauro Coruzzi (Platinette) a domandargli spiegazioni, mentre era collegato dalla città di Milano. Gli ha infatti chiesto: "Devi toglierci una curiosità. Perché tutte le mattine porti gli occhiali e il sabato pomeriggio, invece, no?". E per la prima volta Liorni ha rotto il silenzio su questo argomento, riferendo le vere ragioni che lo spingono a prendere questa decisione. Probabilmente una risposta che nessuno si sarebbe aspettato di ascoltare dalla sua voce.

























Queste sono state le sue affermazioni a riguardo: "Di mattina ho sempre due occhi enormi…ecco perché porto gli occhiali", ha commentato con il sorriso sulle labbra. Una volta conclusa questa divertente gag, 'Italia Sì' è andato avanti e si è iniziato con il primo collegamento. L'inviata Caterina Varvello ha parlato dell'emergenza sanitaria italiana intervenendo direttamente dalla sede della Protezione Civile. Per Liorni questi giorni sono di durissimo lavoro anche per un altro appuntamento.























Sono infatti giorni intensi in vista dell'avvio di 'Reazione a Catena', il game show che condurrà a partire da lunedì 29 giugno. La Rai ci tiene particolarmente a questo programma, visto che la scorsa estate ha raggiunto degli ascolti clamorosi. I vertici della televisione pubblica italiana si aspettano ancora una volta di raggiungere simili livelli, non a caso hanno voluto affidare senza alcuna esitazione a Marco Liorni anche l'edizione di quest'anno. Staremo a vedere come andrà.

In un’intervista di qualche giorno fa, ha svelato una novità su ‘Italia Sì giorno per giorno’, la versione quotidiana di ‘Italia Sì’. Riguardo a quest’ultimo, invece, il conduttore ha spiegato, nell’intervista su ‘Nuovo Tv’, che pur trattandosi di un programma di intrattenimento leggero, ha dovuto saper inglobare dei contenuti in conseguenza dell’esplosione virale.

