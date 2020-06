Attimi di simpatico imbarazzo a Domenica In. Ospite di Mara Venier è Luciana Littizzetto in forma smagliante. Sulla ormai solita scrivania, con il piede su uno sgabello: Mara Venier non ha “tradito” i suoi fan e si è presentata in trasmissione. Nonostante il gesso… nonostante i forti dolori… nonostante in molti abbiano detto a Mara di riposarsi: la Venier però non vuole deludere i suoi telespettatori e con le stampelle e con la sedia a rotelle si presenta negli studi della Rai… Eccola la zia Mara che con Luciana sono in perfetta sintonia e il doppio senso è di casa. Zia Mara e la Luciana Littizzetto sono scatenate: in collegamento con l’abitazione di Luciana ecco che fra le altre cose si parla di…forme.

Sempre pronta la Littizzetto che domanda alla "Signora della Domenica": "Mara, che taglia è il tuo reggiseno" e Mara risponde: "Sesta coppa D. Il tuo Luciana?". La Littizzetto risponde: "Seconda coppa C". E a quel punto Zia Mara ironica evidenzia "Due coppette di champagne le tue…". E la Littizzetto non può tacere e allora risponde: "Sì, le tue invece sono il secchiello del ghiaccio". Si vede che fra la conduttrice di Domenica In e la "comica" Luciana Littizzetto c'è del feeling e alla base un grande rispetto l'uno per l'altra. E si vede. Su ogni minuto dell'intervista.

























Ed infatti la Venier afferma: "Che peccato che non sei qua, che avrei voglia di toccarti". La Littizzetto è madre di due ragazzi (Vanessa e Jordan) presi in affido con l'allora marito Davide Graziano. Una scelta che ha inevitabilmente svoltato la vita di Lucianina, portandola a diventare improvvisamente madre: "È difficile perché è complesso l'istituto dell'affido, non è una passeggiata".















"Perché i ragazzini, soprattutto quelli che arrivano in affido, hanno avuto delle storie toccanti e sono arrivati già grandi. Le ferite erano già belle vive e ancora non se ne sono chiuse. Non è semplicissimo. Bisogna adattarsi continuamente, essere resilienti, riuscire ad andare avanti e a dare l'amore come sai, perché ognuno fa come può, e cercare di raggiungere piccoli obiettivi".











Mara Venier ha poi mandato in onda un videomessaggio girato proprio dalla stessa De Filippi, che con il suo intervento ha fatto sorridere sia Luciana che Mara: “Luciana, volevo dirti che sei speciale, generosa, onesta. Che sei una brava madre, che ti voglio bene, che sei un po’ balenga, ma solo un po’. E volevo dare un bacio speciale a Mara, non la vedo da tanto e so che si è fatta male. In bocca a lupo a entrambe!”.

