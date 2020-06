Si parla di coronavirus. Rissa verbale sfiorata in diretta a Non è l’Arena. Anche Massimo Giletti ha faticato a contenere impeto dei protagonisti. A tenere banco, l’attuale capacità del virus di colpirci e il pericolo al quale siamo esposti. La situazione è precipitata quanto Massimo Giletti ha mostrato uno spezzone di Mezz’ora in più di Lucia Annunziata, dove il Alberto Zangrillo del San Raffaele ha detto: “In realtà il virus dal punto di vista clinico non esiste più. I tamponi attuali hanno una carica virale infinitesimale rispetto a quella che avevano un mese fa”.

A questo punto in studio si è acceso un dibattito. Da un lato Bassetti ha fatto sua quest'ultima posizione: "Zangrillo è stato attaccato da tutti. Non da me e non dai clinici. Chi fa il medico quelle cose le ha viste sul campo nell'ultimo mese. Le ragioni perché possa essere successo sono da dimostrare, ma l'effetto clinico è questo. Chi lo nega, nega un'evidenza clinica, che osserviamo nei nostri pronto soccorso e terapie intensive".

























Dall'altro lato, Cartabellotta ha però ribattuto: "I numeri non significano che il virus sia scomparso. Non dobbiamo confondere la condizione clinica del virus con quella scientifica". Insomma, lo scontro tra virologi a Non è l'arena si è espresso su vette altissime. A chiudere il cerchio è arrivato Alessandro Cecchi Paone, che ha concluso così.















"Qui ci sono i clinici, quelli che stanno in ospedale, che ci dicono 'se non ho malati, non ho più la malattia'. E poi ci sono dei signori che hanno fatto della loro gestione della sanità e dei posti di potere un mestiere. Basta dire che non possiamo permetterci una seconda ondata di coronavirus. Possiamo permettercela sì, perché ci avete detto che abbiamo aumentato il numero dei posti e inventato nuove terapie, per cui non sarebbe la stessa tragedia che abbiamo vissuto".











Poi Cecchi Paone, davanti un silenzioso Massimo Giletti ha aggiunto: “Non la vogliamo ma oggi possiamo permetterci una seconda ondata. Non fate terrorismo, non mettete angoscia addosso alla gente. Avete messo 60 milioni di persone in angoscia. Basta, basta, basta!” E voi? Avete visto il dibattito dei virologi a Non è l’arena? Come la pensate a riguardo? E cosa pensate delle parole di Cecchi Paone? La morte del Covid-19 è un dato di fatto o gli studi sono ancora troppo contrastanti?

