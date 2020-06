Brutta batosta per Barbara D’Urso. Al risveglio, nella mattinata di lunedì 8 giugno, ha scoperto quel che è successo mentre, domenica 7 giugno, andava in onda l’ultima puntata di Live. Ebbene cosa è successo? Si tratta degli ascolti di Live – Non è la D’Urso: quelli di domenica 7 giugno sono stati a dir poco deludenti. Pensate che a guardare Canale 5 sono stati soltanto 1.882.000 spettatori per l’11,40% di share.

Un risultato davvero deludente, il più basso della storia del programma, addirittura più basso della settimana scorsa quando, pur non essendo soddisfacente, sembrava in crescita del 13%. Per Barbara D'Urso è stata una notizia davvero sconfortante: lei è una abituata a fare ascolti record e di certo questo risultato non le piacerà. Buono invece il risultato di Massimo Giletti che con il suo "Non è l'Arena" su La7 ha totalizzato 1.424.000 spettatori netti per il 7.8% di share. Ma qual è stato il programma più visto?

























Il più visto di domenica 7 giugno è la replica di "Non dirlo al mio Capo". La fiction con Vanessa Incontrada, Lino Guanciale e Chiara Francini, in onda su Rai1, è stato senza dubbio il programma più apprezzato, visto da quasi 3 milioni netti. 2.989.000, per la precisione, pari al 14% di share. La nuova edizione di "Storie Maledette" è stata vista da 1.420.000 spettatori netti per il 6.2% di share. E sulle altre reti?















Il film proposto da Italia 1 – "Una notte da leoni" – che ha per protagonisti Bradley Cooper, Zach Galifianakis e Ed Helms, è stato visto da 1.447.000 spettatori che equivalgono al 6.6% di share. Si tratta di un film cult amatissimo dal pubblico che lo rivede ogni volta con piacere (è stato proposto più e più volte). Rai 2 ha proposto "Hawaii Five-O" che ha fatto totalizzare alla rete 1.350.000 spettatori per il 5.5% di share mentre "NCIS New Orleans" è stato seguito da 1.173.000 per il 5.2% di share.









Rete 4 ha proposto “La Battaglia di Hacksaw Ridge”, il film diretto da Mel Gibson che ha conquistato 866.000 spettatori netti per il 4.4% di share. Tv 8 ha proposto invece la serie tv con Filippo Timi “I Delitti del BarLume – Aria di Mare”, che ha portato alla rete 773.000 spettatori netti per il 3.4% di share. “Little Big Italy”, invece, in onda sul Nove, è stato seguito da 526.000 spettatori per il 2.2% di share.

