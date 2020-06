Alberto Matano, lacrime davanti a Mara Venier. Accade tutto in diretta: cosa è successo

Puntata emozionante di ‘Domenica In’ quella andata in onda ieri, 7 giugno. Ospite di Mara Venier, presente regolarmente al suo posto nonostante l’infortunio al piede, il conduttore nonché amico della donna, Alberto Matano. Con Lorella Cuccarini ha raggiunto dei risultati molto positivi con ‘La vita in diretta’, trasmessa anche nei periodi più difficili dell’emergenza sanitaria. Ritornando alla sua ospitata, si è presentato in studio donando a Mara un meraviglioso mazzo di fiori.

Una dimostrazione di grande stima ed affetto nei confronti della padrona di casa della trasmissione Rai. Entrambi non hanno nascosto di avere un grandissimo rapporto. E durante la conversazione, Matano si è commosso più volte. Difficile trattenere le lacrime, anche e soprattutto per alcune dichiarazioni della presentatrice. Infatti, la Venier ha voluto dirgli grazie per la vicinanza mostrata e lo ha dunque voluto fare in diretta tv, davanti a milioni di telespettatori. (Continua dopo la foto)

























Mara ha dichiarato: “Tu mi sei stato vicino e ho scoperto chi sei veramente, per cui ti dico grazie davanti a tutti. Non mi vergogno di dirti grazie in diretta. Sei stato un fratello per me. Tu mi sei stato vicino come nessuno”. La dedica lo ha emozionato tantissimo e Alberto, mentre si asciugava le lacrime, ha replicato: “Anche io Mara, non farmi piangere già che cominciamo bene”. Poi si è verificato un altro episodio che ha nuovamente commosso il conduttore tv. (Continua dopo la foto)























Infatti, si sono collegati i suoi genitori dalla regione Calabria. Lui non li vede da ben 4 mesi a causa del male del momento. E a proposito di questo argomento, ha aggiunto: “Io ho capito in questa quarantena quanto delle cose si diano per scontate. Avere dei genitori è un grande dono”. E giù altre lacrime quando li ha visti comparire: “Non ci credo”. Il suo dialogo con Mara Venier si è poi concentrato sugli aspetti professionali e in particolare su un episodio della sua vita. (Continua dopo la foto)

In seguito è stato mandato in onda il suo saluto ai telespettatori del Tg1, quando lasciò la conduzione dello stesso. Mara gli ha chiesto: “Ti è costato molto quel saluto, vero Alberto?”. E il conduttore ha risposto: “Sì, perché avevo capito che era la fine di un ciclo così come avevo lasciato la radio anni prima. Era la fine di un ciclo, avevo scelto un’altra via”. Una puntata che ha fatto commuovere anche moltissima gente che ha seguito da casa la trasmissione.

“Mamma, ti voglio vedere”. Live, l’appello del figlio vip “abbandonato” dalla madre. D’Urso senza parole