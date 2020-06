Furto in casa di Diletta Leotta, bottino record per i ladri: cosa hanno portato via

Brutta disavventura per Diletta Leotta. Nella notte, la popolare conduttrice ha ricevuto la visita poco gradita dei ladri. Topi d’appartamento che, approfittando dell’assenza della conduttrice, hanno rubato una cassaforte. Sul caso stanno lavorando le forze dell’ordine avvisate nella prima mattinata dio oggi.

La dinamica del furto è stata ripresa interamente dalle telecamere e i video sono stati immediatamente presi in possesso dalla polizia, che dovrà mettersi alla ricerca dei delinquenti, che ovviamente non hanno mostrato il loro volto. Studiando le abitudini della Leotta, sono riusciti a creare un piano che ha permesso loro di portare via oggetti di grande valore (economico e affettivo) per la conduttrice. Lei, per il momento, non ha voluto commentare il fatto, avvenuto quando lei non si trovava a casa. Hanno avuto dunque il tempo necessario per asportare la cassaforte dall'abitazione del nono piano di Diletta Leotta.

























Da quello che sappiamo finora grazie a testate giornalistiche come Corriere.it e Repubblica.it, i ladri hanno ottenuto un bottino dal valore di 150mila euro: hanno portato via ben 8 orologi costosi (la maggior parte di essi sono Rolex), gioielli preziosi e svariati contanti. Diletta li aveva custoditi all'interno della sua cassaforte, che non è stata quindi scassinata sul posto, ma asportata e portata altrove.















Compito dei poliziotti sarà anche quello di rintracciare la refurtiva, che potrebbe essere ancora contenuta nella cassetta di sicurezza. La ricostruzione del furto sarebbe questa: i ladri, approfittando dell'assenza della conduttrice, sarebbero entrati da una delle finestre della casa, situata al nono piano di un palazzo di Milano e, con alcune manovre, sono riusciti a portare via la cassaforte.











Solo ieri, abbiamo visto Diletta Leotta felicissima del suo ritorno a Dazn, dove si occupa di calcio e sport in generale, condividendo alcune stories su Instagram, dove viene sempre attivamente seguita. Undici ore fa risale la sua ultima storia. Il furto è invece avvenuto a notte fonda. Su Instagram potrebbe commentare presto l’accaduto. Magari assieme al suo fidanzato, col quale ha superato indenne il lockdown.

