“È deciso”. Barbara D’Urso trema, la voce si rincorre negli studi Mediaeset. Cosa sta succedendo

Con l’estate alle porte, anche molti programmi andranno in vacanza. Non tutti, o meglio, non quelli che prevederanno anche il passaggio del testimone per una conduzione ‘stagionale’ che continuerà a intrattenere il pubblico italiano, per poi tornare sul piccolo schermo nelle forme consuete. Per questa domenica, tanti sono gli ospiti comunicati dai vari programmi del fine settimana, ma a Live-Non è la D’Urso sta accadendo qualcosa di molto strano.

Una domenica sempre piena che offre una vasta gamma di scelte televisive. Da Mara Venier con Domenica In, a Barbara d’Urso con Live, senza dimenticare Francesca Fialdini con Da noi… a ruota libera e Massimo Giletti con Non è l’Arena. Restano schierate Mediaset, Rai e La7 per la consueta sfida Auditel, ma in casa D’Urso qualcosa sta ‘saltando’. (Continua a leggere dopo la foto).

























Come riportato su diverse testate giornalistiche, tra cui il Messaggero: “Stasera in tv di oggi domenica 7 giugno: Barbara D’Urso va in onda con la consueta puntata di Live – Non è la D’Urso, ma voci insistenti continuano ad affermare (nonostante le smentite) che il programma verrà chiuso la prossima stagione e che Barbara perderà anche il Gf e Domenica Live. Cosa c’è di vero?”. (Continua a leggere dopo la foto).















Ed effettivamente, tra i diversi programmi televisivi, quello condotto da Barbara D’Urso sembra non aver ancora comunicato gli ospiti in studio, posto che dalla anticipazioni l’unica nota che rimane certa è quella da sempre offerta dal programma, che se da un lato dedicherà il solito spazio alla cronaca rosa, dall’altro punterà su temi di attualità su cui poter avviare un dibattito. (Continua a leggere dopo la foto).









Sull’indiscrezione, al momento non si può che provare a trarre qualche deduzione dall’ultima intervista che ha visto Barbara come protagonista assoluta. Infatti la stessa conduttrice ha svelato: “Anche il Grande Fratello Vip tornerà. Intanto continuo a occuparmi del serale, che da intrattenimento ora dà spazio all’informazione. La gente è rimasta: adesso c’è bisogno di questo…”. Cosa pensare? Il mistero si infittisce. Forse tutto verrà chiarito proprio durante la puntata.

