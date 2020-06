Elisa Isoardi, la Rai scommette ancora su di lei: pronto un nuovo programma ma la polemica soffia furiosa. Cosa è successo

La Rai rende noti i palinsesti previsti per questa stagione estiva ormai alle porte. Tempi ancora ‘ritoccati’ in seguito alla pausa per emergenza sanitaria, che vedono la programmazione svelata a partire da luglio e non da metà giugno, come è sempre accaduto. Ma messe da parte queste lievi sfumature di grigio, i rumors in fila sono tanti. Primi tra tutti quelli che riguardano La Prova del Cuoco ed Elisa Isoardi.

È così che il cooking show ha riottenuto la sua regina di casa Antonella Clerici, lasciando la Isoardi in sospeso. Questo è quanto si è appreso nelle ultime settimane, destando non poco scalpore: cosa accadrà a Elisa? Come sempre ci ha già pensato Dagospia a rendere pubbliche alcune notizie alquanto ‘piccanti’ sulle sorti della conduttrice. (Continua a leggere dopo la foto).

























Pare che proprio lo storico fidanzato della conduttrice, Matteo Salvini, stia facendo di tutto per immettere il nome di Elisa in alcune programmazioni previste in casa Rai, nello specifico per Rai2. Un ‘aiutino’ insomma, che sembra non dispiacere alla Isoardi, in attesa di comprendere meglio a quale format verrà destinata per la prossima stagione. (Continua a leggere dopo la foto).















Ma sarà tutto vero? Secondo Dagospia i rapporti tra Salvini e la Rai sembrerebbero essere molto stretti al punto da dare al Capitano un notevole raggio d’azione entro cui spostarsi e manovrare un po’ di questioni interessanti “per difendere i suoi uomini e soprattutto le sue donne”. Ma a quale scopo? Sempre secondo D’Agostino: “è il tentativo di salvare in corner, leggi Rai2, Elisa Isoardi e la sua Prova del Cuoco”. (Continua a leggere dopo la foto).









Sarebbe la stessa Isoardi che “avrebbe chiesto uno spazio settimanale, il sabato, sulla seconda rete, diretta da Ludovico De Meo”. Ma non solo, perchè salta fuori anche Milo Infante, puntuale alle 14, al posto di Detto Fatto di Bianca Guaccero. In tutto questo, Antonellina prosegue indisturbata nelle ultime preparazioni, facendo della sua Casa nel Bosco il piccolo laboratorio di idee e progetti.

“Ragù di carne umana, sesso di gruppo e licantropia”. Arrestato 23enne italiano