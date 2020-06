Dopo giorni di indiscrezioni, Caterina Balivo ha salutato il pubblico di Vieni da me. Nella puntata di venerdì 29 maggio la conduttrice ha confermato la volontà di lasciare la trasmissione. Una decisione presa, come ha spiegato lei stessa, per iniziare nuove avventure, probabilmente in una fascia oraria che non sarà quella del pomeriggio.

L'annuncio è arrivato nel corso dell'ultima puntata dello show in onda su Raiuno, col sorriso ma anche gli occhi lucidi. "La mia ultima puntata di Vieni da Me – ha scritto Caterina su Instagram, postando il video in cui saluta i telespettatori – Per navigare l'oceano, diceva Cristoforo Colombo, bisogna avere il coraggio di perdere di vista la riva. Grazie a tutti, vi voglio bene". Poi, poco dopo la conduttrice ha pubblicato nelle Stories un video in cui ringrazia tutti.

























Successivamente Caterina Balivo ha precisato sempre via social che la scelta è dipesa da lei e non dall'azienda. La moglie di Guido Maria Brera ha fatto inoltre intendere di puntare a un nuovo tipo di avventura televisiva che non contempli un impegno quotidiano e infatti si parla di una prima serata o di una trasmissione nel weekend. Ma ci sono anche già i rumor su una sua sostituta.















L'ufficialità arriverà solo il primo luglio, quando la Rai svelerà i palinsesti della prossima stagione televisiva ma stando a quanto riporta il sito Tv Blog, a viale Mazzini hanno già deciso come rimpiazzare il vuoto che si è venuto a creare nel pomeriggio di Rai1 dopo i saluti della Balivo: sarà Serena Bortone, attualmente impegnata su Rai3 con Agorà, a prendere il posto della conduttrice di Aversa.











L’indiscrezione rivela che, dopo una lunga serie di discussioni, i vertici Rai avrebbero scelto Serena Bortone. Non sarà più riproposto Vieni da Me, ma un programma pensato appositamente per la giornalista. Tv Blog parla di una sorta di David Letterman show in salsa italiana che dovrebbe trattare i temi caldi del giorno affidandosi a una conduzione frizzante e al passo con i tempi. E se il rumor dovesse rivelarsi fondato, per la Bortone sarebbe la prima esperienza sulla rete ammiraglia Rai.

