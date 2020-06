Amici Speciali termina con il ‘botto’. Dopo quattro puntate, la finale è stata caratterizzata da continui colpi di scena che hanno reso fortemente avvincente la sfida tra i finalisti in gara. Come sempre alla guida del timone Maria De Filippi che, in occasione del serale e della proclamazione del vincitore, ha letto ai talentuosi concorrenti la lettera di ringraziamento del Premier Conte. Cosa più di questo? Il nome del vincitore ovviamente e tutto quello che è accaduto dopo.

Si sono sfidati quattro talentuosi finalisti, ma come sempre il programma ha solo un nome ed è quello del vincitore. Irama, voce di ‘Mediterranea’, ha vinto su Michele Bravi. E pensare che solo di recente, è venuta a galla una dichiarazione del vincitore davvero sorprendente. Ha parlato in una recente intervista radiofonica ad Anna Pettinelli, confessando di non aver avuto da subito l’intenzione di partecipare al programma. (Continua a leggere dopo la foto).

























La sua partecipazione al talent in versione Amici Speciali è stata voluta dalla conduttrice che, durante il periodo di emergenza, ha provato a metter su una valida macchina televisiva, riuscendoci alla grande. Ricordiamo, infatti, che il programma Mediaset “Amici speciali – Con Tim insieme per l’Italia”, nella sua edizione speciale, si è posto lo scopo benefico di raccogliere fondi da destinare alla Protezione civile. (Continua a leggere dopo la foto).















Il successo è stato dunque doppio e non solo per il vincitore in gara.Infatti, le quattro puntate sono riuscite a raggiungere una somma considerevole destinata alla Protezione Civile, per un valore di 400mila euro, aggiunti ai proventi del televoto. Il nome di Irama rappresenta, simbolicamente, anche questo ulteriore successo, omaggiato non solo dalla proclamazione di un vincitore, ma dalla disponibilità dimostrata da tutti i partecipanti. Ma dopo l’esibizione anche volti noti si sono complimentati pubblicamente, come Laura Pausini e il suo “Complimenti Filippo”, o Gianni Sperti “Ho pianto”. (Continua a leggere dopo le foto e il post).









Visualizza questo post su Instagram . Un post condiviso da Irama (@irama.plume) in data: 5 Giu 2020 alle ore 3:42 PDT

Ed è così che tra le sorprese, i messaggi di ringraziamento e qualche siparietto simpatico tra la conduttrice e gli ospiti in collegamento, come Carlo Conti, da sfidare a suon di pernacchie, il talent show si lascia apprezzare dal pubblico di telespettatori italiani, raggiungendo il 16.61% di share, ovvero una cifra che non lascia spazio ad ulteriori commenti: 3 milioni e 206 mila spettatori.

