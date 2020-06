La coppia che più sta facendo discutere il pubblico di Uomini e Donne è sicuramente quella formata da Gemma Galgani e Sirius. Lei, torinese di 70 anni, è da anni presenza fissa nel dating show di Maria De Filippi e infatti è considerata la dama del trono over per eccellenza.

Lui, all'anagrafe Nicola Vivarelli, è un aitante marittimo di soli 26 anni che ha cominciato a corteggiare Gemma durante la versione 'virtuale' di UeD, ossia nella modalità di corteggiamento da remoto andata in onda quando l'emergenza sanitaria non permetteva alcun contatto. Una soluzione che ha fatto da apri pista al vero ritorno del programma, che però si è presentato al pubblico in una nuova forma, un mix tra il trono classico, ma con protagonista solo Giovanna Abate che ha già scelto, e quello over.

























Ora anche questa stagione di Uomini e Donne si avvia alla conclusione. Mancano una manciata di puntate e tutti a chiedersi come si evolverà la 'storia' di Gemma e Sirius. Lui, nonostante gli attacchi degli opinionisti, le polemiche e le insinuazioni, sembra essere realmente interessato a Gemma. Tra i due c'è una differenza di età molto ampia ma a loro questo sembra non interessare, soprattutto a lui anche se sono pochissimi quelli che gli credono.















La maggior parte dei telespettatori è convinta che abbia puntato la dama solo per visibilità. E nei giorni scorsi alcuni utenti della rete hanno anche insinuato che Sirius abbia una fidanzata a casa e che, quindi, a maggior ragione, il corteggiamento della Galgani sia solo una messa in scena per guadagnare follower e popolarità. E anche che addirittura fosse d'accordo con questa sua presunta ragazza e sua madre.









Avvistati Gemma e Nicola 😄.. vi piacciono? @giuseppeporro.it #uominiedonne



Non sappiamo come andrà a finire tra Gemma e Sirius ma i due sembrano smentire con i fatti quanto viene detto sul loro conto o, almeno, è questo quello che appare guardando uno dei video che è stato pubblicato in queste ore in rete. I due – come mostra il sito Giuseppeporro.it – sono stati avvistati in questi giorni in atteggiamenti piuttosto complici. Il video è stato pubblicato su TikTok da una ragazza: la dama si poggia dolcemente al braccio del suo cavaliere, che glielo porge per offrirle il suo sostegno. Un’uscita a due lontana dalle telecamere per la coppia, Ne parleranno in studio?

