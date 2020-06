Giuseppe Conte, sorpresa in diretta ad ‘Amici Speciali’. Maria De Filippi svela cosa ha detto il premier

Giuseppe Conte ha mandato un ringraziamento speciale durante la diretta di Amici Speciali. Non solo conferenze stampa, ma molti altri canali permettono di raggiungere il pubblico italiano. Lo scopo è quello di sensibilizzare la collettività, soprattutto adesso che la fase di convivenza con il virus vedrà anche i liberi spostamenti tra Regioni. Giuseppe Conte ha voluto mandare un messaggio a Maria De Filippi. Vediamo cosa è successo.

La finale di Amici Speciali è forse tra le più indimenticabili di sempre. Il talent show con alla guida del timone Maria De Filippi, è stato molto attivo durante questo periodo delicato di emergenza sanitaria. Come molti sapranno, la redazione del programma si è attivata affinché venissero raccolti i fondi per la Protezione Civile; infatti, ogni puntata è stata l'occasione giusta per permettere che mascherine e accessori di prevenzione e sicurezza potessero essere devolute in beneficenza.

























Un messaggio ha fatto capolino durante la finale del programma. Il mittente è stato Giuseppe Conte, che ha pensato di rivolgersi direttamente ai concorrenti con parole molti incisive e ricche di valore umano: "Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ringrazia i ragazzi di Amici Speciali per aver messo il loro talento al servizio della raccolta fondi a sostegno della Protezione Civile". Ancora una volta il Presidente del Consiglio ha dato prova di profonda sensibilità e attenzione.















Ed esempi simili non sono mai mancati durante i difficili mesi vissuti in piena emergenza sanitaria. Tutti ricorderanno le parole "Rimaniamo distanti oggi, per abbracciarci con più calore e per correre più velici domani. Ce la faremo" o ancora "Ci meritiamo il sorriso e l'allegria dopo settimane di sacrifici". Giuseppe Conte ha dimostrato di essere prontamente vicino a tutti, condividendo preoccupazioni e piccole vittorie comuni.









La puntata di Amici Speciali è terminata alla grande, con in collegamento studio anche il collega e amico della conduttrice, Carlo Conti, che presto si vedrà alla guida del timone di Top Dieci. Un programma del tutto inedito che ha già ricevuto i migliori auguri da parte della De Filippi. L'amicizia tra i due conduttori riesce come sempre a fare comprendere che la competizione alla pari è sempre la più stimabile di sempre, soprattutto quando ci si vuole anche molto bene.

