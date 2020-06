Venerdì 5 giugno si è disputata la finale di Amici Speciali, lo spin off del talent di Maria De Filippi. Quattro i finalisti: Michele Bravi, Irama, Alessio Gaudino e Stash dei The Kolors. Ma a poche ore dall’ultima puntata è stato proprio il frontman dei The Kolors ad annunciare di voler rinunciare alla finale. “Seppur simbolico, questo trofeo rappresenta un’opportunità per ognuno di noi – aveva detto Stash – e io ritengo di aver già avuto diverse opportunità”.

Maria De Filippi ha presentato in compagnia dei giurati Gerry Scotti, Giorgio Panariello, Sabrina Ferilli e Eleonora Abbagnato il quarto e ultimo appuntamento della gara di solidarietà di Canale 5. Un grande successo per lo spin-off dello storico talent show ideato da Maria De Filippi 19 anni fa. Poco prima della sfida finale tra i due finalisti è arrivato anche un pensiero da parte del Presidente del consiglio, Giuseppe Conte, che ha voluto ringraziare i ragazzi “per aver messo il loro talento al servizio della raccolta fondi a sostegno della protezione civile”. (Continua a leggere dopo la foto)

























Il ricavato delle serate, infatti, verrà devoluto alla Protezione civile per l’emergenza sanitaria. Durante la finale Maria De Filippi ha mandato in onda un filmato che qualche giorno prima le era stato inviato dal cantante Stash. “Qualche giorno fa Stash mi ha mandato questo video”, ha detto la conduttrice mostrando il filmato di un’ecografia in cui si sente un cuore che batte. “Insomma Stash diventa papà”, ha poi annunciato. (Continua a leggere dopo la foto)















Emozionato, ma anche un po’ imbarazzato, il cantante dei The Kolor, che ha ringraziato il pubblico che ha accolto la notizia con un caloroso applauso e abbraccio virtuale. “Questa è sicuramente la musica più bella che io abbia mai creato… – ha poi scritto sui social – come ogni cosa straordinaria che mi è capitata nella vita, arriva così, all’improvviso! E penso che tutto quello che bisogna fare in questi momenti è fidarsi del proprio istinto e tuffarsi in un nuovo capitolo della propria vita”. (Continua a leggere dopo la foto)









E ancora: “Quella vita a cui sono grato perché da un momento all’altro, come un fulmine a ciel sereno e soprattutto in un momento come questo, ti fa il regalo più bello in assoluto. Da oggi inizia un nuovo me, da oggi tutto prende un senso diverso perché so che ci sarai tu!”.

