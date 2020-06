“Come sarà il nuovo programma”. Antonella Clerici, il ritorno in tv è ufficiale: tutte le novità

C’è grande attesa per il nuovo programma di Antonella Clerici, che si chiama ‘Casa nel Bosco’. Sarà trasmesso, come accadeva con ‘La Prova del cuoco’, verso mezzogiorno su Rai 1. E l’argomento trattato sarà lo stesso, infatti la donna si cimenterà ancora con il mondo culinario. Al suo fianco ci saranno persone già note e che hanno collaborato con lei in passato. Infatti, vedremo all’opera Anna Moroni, la quale molto probabilmente sarà una presenza fissa della nuova trasmissione tv.

La Moroni aveva lasciato 'La Prova del cuoco', dopo il cambio al vertice con l'avvento di Elisa Isoardi. E i telespettatori non vedono l'ora di apprezzarla. Antonella è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo e, stando a quanto riportato da 'DavideMaggio.it', 'Casa nel Bosco' è stato ideato proprio dalla diretta interessata. Nelle ultime ore sono inoltre circolate alcune indiscrezioni riguardanti la struttura del programma. Andiamo a conoscere i dettagli.

























A quanto pare, sarà strutturato in tre diverse parti: nella prima si parlerà dei vari alimenti, di tutti quei prodotti della terra. Questa parte è stata registrata all'interno dell'orto della Clerici, situato ad Arquata Scrivia e che è apparso spesso nelle storie Instagram della presentatrice Rai. Nella seconda parte si andrà direttamente in cucina ed avranno anche luogo alcune interviste con volti noti, ma anche personaggi non famosi. Il tutto dovrebbe durare circa 40 minuti.























Nella terza ed ultima fase della trasmissione si potranno osservare dei collegamenti della stessa Clerici con chef importanti e famosi a livello nazionale ed altri visi conosciuti de 'La Prova del cuoco'. Ed entrerà quindi qui in scena ad esempio la Moroni. Per il resto, non resta che aspettare l'inizio della 'Casa nel Bosco' per comprendere nei particolari cosa sarà offerto al pubblico da casa. La gente è al settimo cielo per il grande ritorno in televisione della bravissima Antonella.

Elisa Isoardi a ‘Vieni da me’ si era soffermata recentemente proprio sulla collega: “La cosa la diciamo tranquillamente: io e Antonella ci sentiamo e non c’è nessun problema. Io non penso proprio che lei si sente in rivalità con me, perché lei è una grande, è una maestra e io ho imparato da lei. Antonella ha condotto La prova del cuoco egregiamente per 19 anni e ha fatto un lavoro pazzesco. Ho colto un’eredità enorme”.

