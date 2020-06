Io e te, imbarazzo in diretta per Pierluigi Diaco. E Maurizio Costanzo reagisce da vero signore della tv

Oggi, venerdì 5 giugno, Pierluigi Diaco ha ospitato nella sua trasmissione ‘Io e Te’ uno dei conduttori più importanti della televisione italiana: Maurizio Costanzo. Il presentatore del programma Rai gli ha dedicato dei bellissimi video che hanno celebrato la sua figura, soffermandosi sulle parti più interessanti della sua carriera professionale. Ma all’improvviso, senza che nessuno se l’aspettasse, si è verificato un imprevisto che ha colto entrambi di sorpresa. E Diaco se l’è cavata con una battuta.

Dalle quinte si è infatti potuto sentire un rumore e Costanzo si è girato automaticamente per comprendere cosa stesse accadendo. A quel punto, Pierluigi ha chiesto scusa aggiungendo: "Qui cadono delle cose in studio perché, essendo poverelli, le appiccichiamo con l'Attack. Andiamo avanti, sono rumori che fanno la diretta". Maurizio ha tolto immediatamente dall'imbarazzo il suo collega, riferendo di non essersi assolutamente infastidito dalla situazione creatasi.

























Infatti, ha commentato: "A me è piaciuto". La sua intervista è poi proseguita senza intoppi di altro genere. E a proposito della sua conversazione con Diaco, il marito di Maria De Filippi ha puntato l'attenzione sulla conduttrice di 'Domenica In', Mara Venier, che riesce sempre ad ottenere ascolti sensazionali. Lui ha detto: "Un grande studioso disse: esiste la parentela mediatica. Mara è assolutamente parente dei telespettatori della domenica, va così bene anche per questo".























La vita personale di Costanzo non è stata solo caratterizzata da rose e fiori. Ha infatti ammesso di aver sofferto tantissimo soprattutto negli anni Ottanta. Senza fare troppi giri di parole, ha confessato: "Ho sofferto la solitudine a metà degli anni '80. L'ho superata grazie ad una telefonata dell'ex presidente Rai Sergio Zavoli". Poi per lui l'avventura televisiva lo ha visto assoluto protagonista ed ancora adesso è considerato uno dei migliori presentatori del piccolo schermo.

Un mesetto fa Maurizio Costanzo aveva fatto alcune stoccate contro Flavio Briatore per alcune dichiarazioni discutibili di quest’ultimo sull’emergenza sanitaria: “Penso che Briatore dovrebbe stare più attento quando parla di argomenti così delicati. Capisco le sue esigenze, dal punto di vista imprenditoriale: lui, come tanti altri suoi colleghi, sta patendo perdite economiche a causa del blocco imposto dal governo”.

