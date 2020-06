Era la bellissima Donna Logan di Beautiful. Oggi Jennifer Gareis ha 50 anni ed è così

Il 4 giugno 1990 ”Beautiful” è sbarcato in Italia. Tre decenni dopo la folle soap opera statunitense, il nome originale è The Bold and the Beautiful, continua ad andare in onda con successo su Canale 5. Storie familiari al limite del fantascientifico, 100 matrimoni celebrati, 22 bambini nati e 22 personaggi morti, di cui 3 resuscitati, 4160 ore di girato, 8300 puntate, oltre 374.000 pagine di copione, più di 1700 set allestiti.

La soap opera arriva in Italia, precisamente su Rai2, nel 1990. Un boom di ascolti inatteso, una media di sei milioni di telespettatori a puntata, e una riconferma nei palinsesti invernali con una collocazione nella fascia preserale. Poi il cambio in Finvinvest, prima su Rete 4, poi su Canale 5 dalle 13.40 alle 14.10. Il resto è storia. Tra i tantissimi attori che hanno dato un contributo alla celebre soap c'era la bellissima Donna Logan.

























A vestire i panni della bellissima e sexy sorella di Brooke Logan era Jennifer Gareis. In precedenza aveva recitato in Febbre d'amore (The Young and the Restless), dove ha interpretato il ruolo di Grace Turner. Nel 1996 è stata scelta da Barbra Streisand per una piccola parte nel film L'amore ha due facce. Quello è stato l'inizio di numerose partecipazioni cinematografiche, in film come Il sesto giorno (2000), con Arnold Schwarzenegger, Boat Trip (2003), con Cuba Gooding Jr. e molti altri.















Ha recitato con attori come Luke Perry, il celebre Dylan McKay nella celebre serie tv "Belerly Hills 90210, con l'attrice Sandra Bullock e altre celebrità. Prima di iniziare la carriera di attrice, ha partecipato a Miss America nel 1994. La bisnonna della bellissima Jennifer Gareis è nata in Italia, ed esattamente a Militello in Val di Catania.









Per questo motivo, il giorno 8 maggio 2009, Jennifer Gareis ha ricevuto la cittadinanza onoraria assieme ad altre due italo-americane, la mamma Dolores Ann Gareis e Rebecca Ann Gareis-Bent, imprenditrice nel settore agroalimentare e autrice di libri d’arte culinaria. Nel 2004 recita una piccola parte nel telefilm in onda su Italia Uno “Veronica Mars”.

