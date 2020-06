Alberto Matano e Lorella Cuccarini, l’ultima voce: un addio e una riconferma a La Vita in diretta

La stagione televisiva si avvia verso la conclusione per molti programmi e in attesa della presentazione ufficiale dei palinsesti continuano a girare voci sul futuro delle trasmissioni e, soprattutto, dei loro protagonisti. L’ultima indiscrezione riguarda La Vita in diretta, il seguitissimo contenitore di Raiuno che con Alberto Matano e Lorella Cuccarini alla guida ha ottenuto un grandissimo successo, riuscendo a conquistare la fascia pomeridiana con ottimi ascolti.

La Vita in diretta è stato anche tra i pochi programmi ad andare in onda durante i mesi più delicati legati all’emergenza sanitaria. Il giornalista, volto storico del Tg1 e ‘la più amata dagli italiani’, insieme in quello studio da settembre scorso, non si sono mai fermati e tra tanti aggiornamenti, informazioni e interviste hanno dimostrato di saper affrontare alla grande anche i momenti di difficoltà. (Continua dopo la foto)

























Alberto Matano e Lorella Cuccarini insieme piacciono molto ai telespettatori e per questo tanti si augurano che vengano confermati anche per la prossima stagione. Ma come detto i rumor di certo non mancano. La Vita in diretta è una delle trasmissioni più ambite e uno degli ultimi spifferi parla sì di una riconferma ma anche di un cambio pur senza rivelare chi potrebbe insediarsi. (Continua dopo la foto)















Secondo quanto appreso da Dagospia, la riconferma per Lorella Cuccarini non ci sarà. Il sito spiffera che a viale Mazzini è in corso un processo di ‘de-sovranizzazione’, in riferimento a quelle figure che sono sbarcate nel servizio pubblico dopo l’entrata in scena del governo a tinte gialloverdi. Quell’esecutivo, come è noto, è poi naufragato e ora che è tempo di bilanci e nuove partenze qualcuno potrebbe trovarsi appiedato. (Continua dopo la foto)











Lorella Cuccarini, appunto. Ma non sarebbe la sola perché, rende noto sempre Dagospia, anche Roberto Poletti dovrebbe lasciare la Rai, rende sempre noto Dagospia. E Alberto Matano? Il giornalista pare possa dormire sonni tranquilli. Non solo dovremmo ritrovarlo al timone della prossima stagione de La Vita in Diretta ma per lui si parla anche di altri programmi.

Lutto nel mondo del cinema: una perdita enorme per Mel Gibson