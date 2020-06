Barbara D’Urso non va (ancora) in vacanza. L’amata conduttrice, che ha salutato il pubblico di Pomeriggio 5, sta ancora lavorando a Live – Non è la D’Urso, programma che andrà in onda fino alla fine di giugno. La D’Urso non si è fermata neanche durante l’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro paese. Ma, anche se non ha mai manifestato cenni di cedimento, per lei non è stato facile, come ha confessato in una lunga intervista al Corriere della sera.

Sono cose che Barbara D'Urso non dimenticherà: "lo choc di andare in onda per la prima volta senza pubblico. Con Live – Non è la d'Urso siamo stati la prima trasmissione a farlo, noi che eravamo abituati a trecento persone in studio. D'improvviso non c'era più nessuno, nessuna reazione, nessuna energia" ha raccontato.

























"È come per un attore ritrovarsi sul palco in un teatro vuoto, come se Ligabue facesse un concerto a San Siro con gli spalti deserti. Le prime due settimane sono state scioccanti". Grazie al servizio che ha continuato a offrire anche durante l'emergenza, Barbara D'Urso ha ricevuto anche i complimenti dal Governo: "Ho vissuto la paura, ma ho deciso di continuare a lavorare: avevo un dovere verso il pubblico che mi segue. Dovevo informare. Ho avuto i complimenti di Conte, del ministro Speranza e di tutti i virologi per il servizio fatto" ha svelato al quotidiano.















Durante la stagione la D'Urso è stata anche criticata per la decisione di recitare una preghiera in diretta con Matteo Salvini. Tornando indietro lo rifarebbe: "Io non ho niente da rimproverarmi. Mi sono comportata come il mio cuore mi dettava. Sono una persona che agisce d'impulso, mi commuovo, rido a crepapelle: che piaccia o no, sono questa […] Sarebbe stato lo stesso se me lo avesse chiesto chiunque altro. Poi c'è chi usa queste cose per il suo interesse, ma io rispetto a questo volo altissimo".









Barbara D’Urso ha difeso la sua decisione: “Non ho fatto male a nessuno, non stavo né bestemmiando, né dicendo parolacce, né mancando di rispetto a qualcuno e né augurando del male, cosa che fanno in tanti. Ho fatto una cosa in cui credevo”. Dopo la fine di Live – Non è la D’Urso, Barbara si concederà qualche settimana di vacanza e tornerà in tv a settembre. Il 7 tornerà con Pomeriggio 5 mentre dal 13 condurrà le nuove edizioni di Non è la D’Urso e Domenica Live.

